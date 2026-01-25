Nueva derrota de Balonmano Soria (28-30) frente al Barça Athletic

Domingo, 25 Enero 2026 08:58

Balonmano Soria se ha quedado a las puertas de una victoria frente al filial del Barça de balonmano, al perder por 28-30 en el pabellón de San Andrés.

https://resultadosbalonmano.isquad.es/clasificacion.php?seleccion=0&id=1031101&id_ambito=1&id_territorial=9999&id_superficie=1&iframe=0&id_categoria=2522&id_competicion=209265

El equipo soriano tendrá que seguir remando para evitar el descendo mientras que el equipo catalán, con este triunfo, continúa escalando posiciones en busca de asegurar mejor una clasificación de cara a los playoffs.

La primera mitad comenzó con un ritmo frenético.

Martin Ezequiel Delfini abrió el marcador para Soria a los 46 segundos, seguido rápidamente por un gol de Brais Martinez De La Peña.

Sin embargo, el Barça Atletic respondió eficazmente; Quim Rocas Pérez marcó para igualar y Hannes Holting Nilsson puso al visitante por delante poco después.

A partir del minuto cuatro, el partido se tornó más físico y lleno de exclusiones que afectaron a ambos equipos.

Soria mantuvo su competitividad gracias a Sergio Tobes Bas, quien anotó varios goles importantes desde el central.

Por su parte, Guido Bayo Giraudo también emergió como una figura clave en ataque para Barãa Atletic, contribuyendo con goles vitales.

La primera parte culminó con un resultado ajustado de 15-17 a favor del visitante.

En la segunda mitad, ambos entrenadores realizaron ajustes tácticos significativos.

Soria cambió su enfoque ofensivo utilizando más lanzamientos desde media distancia donde Marcos Vinicius Assumpâo Braga fue especialmente efectivo rompiendo líneas defensivas rivales.

En contraste, el Barça optó por un juego más dinámico buscando penetrar la defensa local con jugadores como Adrian Sola Basterra haciendo daño en el extremo derecho.

A pesar de los esfuerzos renovados por parte de Soria durante esta fase del juego logrando mantener un empate en la segunda parte (13-13), no pudieron revertir la desventaja inicial acumulada al finalizar el primer tiempo.