El Balonmano Soria, sin opciones en su visita al Blendio Sinfín de Santander

Domingo, 01 Febrero 2026 07:55

El Balonmano Soria tendrá que seguir luchando por eludir el descenso en lo que resta de competición, tras caer sin reparos en su visita al Blendio Sinfín de Santander. (38-26)

https://resultadosbalonmano.isquad.es/clasificacion.php?seleccion=0&id=1031101&id_ambito=1&id_territorial=9999&id_superficie=1&iframe=0&id_categoria=2522&id_competicion=209265

El partido ha sido un monólogo del equipo cántabro.

El Balonmano Soria no ha tenido ninguna opción de victoria tras romperse el empate inicial.

Al cuarto de hora, el equipo cántabro ya había cobrado ventaja (9-5), que se ha ido acrecentando con los minutos (16-8 en el 25 y 19-10 al descanso).

En la segunda mitad no ha habido posibilidad de reacción. El equipo cántabro ha seguido mandando en el marcador: 25-12 en el minuto 40; 32-19 en el minuto 50 6 38-26 al término del partido.

El Balonmano Soria, en zona de descenso, tendrá que seguir peleando en lo que resta de competición para conseguir el objetivo de la permanencia. El próximo sábado visita el pabellón de San Andrés el Servigroup Benidorm.

Los tres últimos descienden automáticamente a Primera División Nacional.