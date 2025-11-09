Balonmano Soria vuelve a tropezar en liga frente al Anaitasuna

Domingo, 09 Noviembre 2025 08:34

Balonmano Soria ha vuelto a perder frente a Anaitasuna (28-30) en la competición liguera, repitiendo en el polideportivo San Andrés de la eliminatoria copera.

El encuentro ha sido igualado y el equipo navarro ha sabido reponerse a marcadores adversos, de hasta cuatro goles abajo, siguiendo un guion parecido al encuentro copero.

Mientras que Soria buscaba salir de la zona baja de la clasificación, Anaitasuna aspiraba a consolidar su posición en los puestos altos, lo que ha conseguido con su victoria en el San Andrés.

La primera mitad comenzó con un ritmo intenso, donde Soria tomó rápidamente la delantera.

Pedro Berrio Valdor abrió el marcador a los 2:30 minutos con un gol desde 6 metros (Medio izquierda).

A partir de ahí, Marcos Vinicius se mostró como una figura clave al anotar varios goles importantes desde distintas zonas del ataque.

Sin embargo, Anaitasuna no tardó en responder; Imanol Nuin Fernández y Oleg Kisselev Kisseleva lograron mantener a su equipo en juego.

A medida que avanzaba el primer tiempo, las defensas comenzaron a ajustarse y ambos equipos intercambiaron goles.

El empate llegó a ser inminente cuando Julen Elustondo anotó para Anaitasuna, pero Soria mantuvo su ventaja hasta llegar al descanso con un resultado igualado de 16-16 gracias a una última anotación de Pedro Ibarra Aranguren.

En la segunda parte, ambos entrenadores realizaron ajustes tácticos significativos.

Soria intentó aprovechar sus lanzamientos desde el extremo derecho donde Brais Martinez se destacó al marcar temprano (00:36).

Sin embargo, Anaitasuna reaccionó bien y logró tomar la iniciativa con goles consecutivos por parte de José Paulo Pereira E Silva y Xabier Isturiz Fernández.

A pesar de algunos momentos complicados para Soria debido a exclusiones temporales y amonestaciones, lograron mantenerse cerca en el marcador. La presión aumentó conforme se acercaba el final del partido; sin embargo, la experiencia y eficacia ofensiva de Anaitasuna les permitió cerrar el encuentro con un resultado final favorable por 30-28.