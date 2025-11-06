Balonmano Soria se despide de la Copa del Rey en la primera ronda

Jueves, 06 Noviembre 2025 08:26

El Balonmano Soria ha terminado su participación en la Copa del Rey, tras perder en el polideportivo de San Andrés frente al Anaitasuna navarro.

El polideportivo de San Andrés ha disfrutado de una gran noche de balonmano ante todo un histórico como el Balonmano Anaitasuna, que finalmente ha conseguido el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

El Balonmano Soria lo ha dado todo en la pista, luchando cada balón y dejando el alma hasta el final en un partido que se ha decidido por detalles (30-33)

La primera parte terminó en tablas (16-16), en un periodo donde el equipo local llegó a tener siete goles de ventaja (13-6).

En la segunda parte, Anaitasuna han mejorado sus prestaciones y se han impuesto a su rival.



La Copa se acaba por esta temporada… pero la ilusión sigue intacta. Este sábado el Balonmano Soria tiene una nueva cita en el polideportivo San Andrés y de nuevo frente al Anaitasuna, en la competición liguera.