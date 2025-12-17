El Deportivo da la primera sorpresa en dieciseisavos de la Copa del Rey

Miércoles, 17 Diciembre 2025 08:19

El Deportivo de la Coruña ha dado la sorpresa en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey Mapfre al derrotar al Mallorca por la mínima.

El torneo del KO ha brindado el último baile del 2025 con los billetes para octavos y el sueño de todos los equipos de seguir avanzando hacia un objetivo común.

La sorpresa ha saltado en Riazor ya que el RC Deportivo, que hacía ocho años que no pisaba los dieciseisavos, ha conseguido imponerse a un equipo de Primera División como el RCD Mallorca por la mínima.

Un solitario gol de Noé Carrillo en los últimos minutos ha hecho vibrar A Coruña entera llevando al conjunto gallego a la siguiente ronda y certificando la gran temporada que están desarrollando hasta la fecha.

Otro que ha ganado por la mínima ha sido el Elche CF, que ha asaltado Ipurua de la mano de Adam Boyar, con un tanto a la media hora de juego, ante una combativa SD Eibar que ha buscado el empate y no ha dado su brazo a torcer hasta el pitido final.

El Valencia CF ha ganado de manera solvente en El Molinón al Real Sporting y Dani Raba ha dejado uno de los golazos de la jornada, el de la sentencia.

Por su parte, la Real Sociedad ha tenido que apretar hasta el último segundo para superar en un partido de infarto al CD Eldense, siendo así Pablo Marín el héroe de los suyos al sentenciar con un gol agónico el choque cuando este ya encaraba por completo la prórroga.

El punto y final a este martes copero lo ha puesto el FC Barcelona.

Los culés se han visto las caras con un CD Guadalajara que ha mostrado un altísimo nivel en un repleto Pedro Escartín y no ha puesto las cosas nada fáciles a los de Hansi Flick.

El conjunto blaugrana, gracias a los tantos de Christensen y Rashford, ha sellado su pase a octavos en un durísimo encuentro que, a buen seguro, será recordado con orgullo en Guadalajara a pesar de la derrota.