Covaleda apuesta por profesionalización en próxima feria del chorizo, en marzo de 2026

Miércoles, 17 Diciembre 2025 09:13

El Ayuntamiento de Covaleda ha anunciado que su ya tradicional Feria del Chorizo se celebrará en 2026 los días 21 y 22 de marzo.

Este evento, consolidado como una tradición ineludible en la localidad pinariega, regresa con energías renovadas y una apuesta firme por la calidad y la excelencia, según ha avanzado la corporación covaledense.

Desde la organización se esta diseñado un plan estratégico que incluye novedades para expositores y visitantes.

El equipo de gobierno municipal ha puesto el foco en tres pilares fundamentales para esta nueva edición.

La primera es la profesionalización del Concurso “El Mejor Chorizo del Mundo" con el propósito de elevar el nivel técnico y el prestigio de esta competición, consolidarlo como un referente en el sector cárnico y gastronómico a nivel nacional e internacional.

La segunda novedad es el adelanto de inscripciones. Con el fin de mejorar la logística y la organización, se abrirán con mayor antelación los plazos de inscripción tanto para la presentación de muestras al concurso como para la reserva de stands. Esta medida busca ofrecer una experiencia más fluida y satisfactoria a los expositores profesionales.

Y por último se apuesta porque el evento sea una experiencia integral. La organización está trabajando en la incorporación de nuevos atractivos y actividades paralelas para transformar la feria en una auténtica experiencia gastronómica y cultural, que vaya más allá de la mera exposición y venta.

Desde el Ayuntamiento de Covaleda se ha agradecido en un comunicado expresamente la fidelidad que tanto vecinos como visitantes y productores han demostrado a lo largo de los años.

"Contamos con vuestra participación, entusiasmo y confianza para seguir haciendo de esta feria un motor de desarrollo y orgullo local", han apuntado fuentes municipales.

La organización ha invitado a todos los amantes de la gastronomía a reservar las fechas del 21 y 22 de marzo para celebrar juntos, en Covaleda, lo mejor del chorizo.