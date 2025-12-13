El club Los Pelendones sube dos Belenes a San Cristóbal y Urbión

Sábado, 13 Diciembre 2025 16:42

El club de montaña Los Pelendones, de San Leonardo de Yagüe, tiene cita doble los próximos días para colocar sendos belenes en el alto de San Cristóbal y en el Pico de Urbión.

Como todos los años, los socios de este club de montaña el sábado 20 de diciembre pondrán el belén en el alto de San Cristóbal, la cota más elevada del término municipal sanleonardino, y al día siguiente, domingo, organizarán una excursión, para subir el Belén al Pico de Urbión