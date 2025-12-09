Diputación convoca al Consejo de Alcaldes en Soria

Martes, 09 Diciembre 2025 14:43

La Diputación Provincial de Soria celebrará mañana miércoles el Consejo de Alcaldes 2025, en el que se abordarán asuntos de relevancia para los ayuntamientos de la provincia.

La cita es el aula magna Tirso de Molina, a partir de las once de la mañana.

Durante la sesión se tratarán, entre otros, los siguientes temas: programas de Vivienda, PERTE del Agua, eficiencia Energética y nuevas vías de ingresos para la administración local, preparativos del Eclipse 2026 y ruegos y preguntas.

El 19 de diciembre de 2023 se celebró en el aula magna Tirso de Molia el primer Consejo de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Soria de la legislatura 2023-2027.

A este consejo consultivo asistieron más de 80 alcaldes de ayuntamientos de la provincia.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, agradeció la labor que desarrollan los alcaldes en sus pueblos

“Cada una de las personas que están hoy aquí estoy convencido que hacen lo posible por sus pueblos y para que estos tengan vida y futuro, y todo ello se construye con el trabajo común”, señaló antes de asegurar que “estamos abiertos a sugerencias, consejos o a resolver cualquier problema que precisen los alcaldes y alcaldesas, al final son ellos Quines mejor conocen cada zona”,

El Consejo de alcaldes es un instrumento que garantiza la trasparencia y la participación de “quienes son la razón de ser de la Diputación, los ayuntamientos y sus representantes, para que tengan voz y capacidad de decisión en las políticas que se desarrollan desde la institución”, subrayó Serrano.

Durante la jornada se abordaron diversos temas de inversiones, nuevas convocatorias que se incluirán en el proyecto de presupuestos de cara al año 2024, así como las problemáticas de despoblación y reto demográfico, o las convocatorias de fondos europeos mediante concurrencia competitiva, más de 17 millones de euros en proyectos en gestión y ejecución, que junto a otras convocatorias suman 22 millones de euros.