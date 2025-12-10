La Diputación celebra el Consejo de Alcaldes con más de 80 representantes municipales

Miércoles, 10 Diciembre 2025 13:24

La Diputación Provincial de Soria ha celebrado hoy el Consejo de Alcaldes 2025 en el Aula Magna Tirso de Molina, un encuentro en el que el presidente Benito Serrano ha expuesto las principales líneas de trabajo previstas para el próximo año y ha agradecido la labor diaria de los alcaldes de la provincia, a quienes ha reconocido su papel esencial en la prestación de servicios y en la cohesión territorial.

Durante su intervención ha recordado que el presupuesto de la institución para 2025 supera los cien millones de euros, un esfuerzo inversor que permite reforzar políticas clave como los servicios sociales, la mejora de infraestructuras, la vivienda y el abastecimiento de agua potable.

Uno de los bloques centrales de la sesión ha sido la política de vivienda, un ámbito que condiciona directamente la capacidad de los pueblos para fijar población.

La Diputación destina más de un millón de euros anuales a programas que están dando resultados tangibles.

En los últimos años se han rehabilitado más de cien viviendas municipales para alquiler social, se han concedido ayudas que han permitido a 269 jóvenes adquirir su primera vivienda y se han impulsado actuaciones de retirada de ruinas y ampliación del parque de vivienda pública a través del Plan Rehabitare.

También se ha recordado la bonificación del 10% para viviendas destinadas a jóvenes y el apoyo a los ayuntamientos que incluyen actuaciones de vivienda en los Planes Provinciales.

La directora general de Vivienda, María Pardo, ha participado en el Consejo para coordinar actuaciones con la Junta y aclarar dudas sobre las líneas vigentes.

El presidente, junto al diputado de fondos europeos, Daniel García, ha abordado también el tema del PERTE del Agua, un proyecto complejo que moviliza 12,3 millones de euros para modernizar la gestión hídrica en numerosos municipios mediante sistemas de telegestión, control de fugas, instalación de contadores, sectorización de redes y herramientas digitales.

La Diputación ha justificado ya más de un millón de euros y ha insistido en la importancia de la coordinación con los ayuntamientos para cumplir el plazo de ejecución fijado para el 1 de junio de 2026.

García ha subrayado que esta inversión supone un salto de décadas en la gestión del agua, especialmente para municipios que no podrían afrontar solos actuaciones de esta magnitud.

El Consejo ha contado además con la participación de tres especialistas que han aportado información práctica sobre eficiencia energética, tributaria y gestión inteligente del agua.

Cristina Gil ha explicado cómo monetizar certificados de ahorro energético y cómo optimizar consumos y contratos; Juan Alvado ha detallado las posibilidades de la monitorización en tiempo real para reducir averías y pérdidas en redes municipales; y Ramiro Navarro ha expuesto cómo actualizar ordenanzas, revisar tasas y mejorar la gestión tributaria para asegurar ingresos justos y estables. Estas herramientas, orientadas especialmente a ayuntamientos pequeños, permiten aumentar autonomía financiera y mejorar la sostenibilidad de los servicios.

El presidente ha avanzado nuevas partidas que se incorporarán al presupuesto de 2026, entre ellas el incremento de la dotación de vialidad invernal de 30.000 a 100.000 euros y la puesta en marcha de una nueva línea de apoyo a pymes y autónomos que cubrirá tanto inversiones como costes de funcionamiento, un respaldo necesario en un momento de gran presión para el tejido empresarial rural.

Estas medidas responden directamente a las demandas de los ayuntamientos y buscan reforzar la capacidad de los municipios para atender servicios esenciales durante todo el año.

En su intervención de cierre, el presidente Benito Serrano ha agradecido la implicación de los alcaldes y ha reiterado que la Diputación trabaja para garantizar iguales oportunidades independientemente del tamaño del municipio.

Ha defendido que las diputaciones son una administración imprescindible para asegurar la cohesión territorial y que la institución seguirá centrada en ofrecer servicios de calidad y en apoyar a los municipios para que ninguno quede atrás por falta de medios o capacidad técnica.