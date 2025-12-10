Ayuntamiento y Cesefor buscan fndos europeos para primer Observatorio de Datos Urbanos Abiertos y Responsables

Miércoles, 10 Diciembre 2025 13:54

El Ayuntamiento de Soria, en colaboración con la Fundación Cesefor, ha presentado oficialmente la candidatura del proyecto SORIA-ORRIHUB a la convocatoria europea REINFORCING ORRI Incubators.

Se trata de un programa de financiación en cascada impulsado por la Comisión Europea que apoya a administraciones públicas, universidades y organizaciones locales para adoptar prácticas de investigación e innovación abiertas, éticas, responsables y centradas en la ciudadanía.

A través de este mecanismo, REINFORCING canaliza fondos europeos directamente hacia proyectos de pequeña y mediana escala, facilitando el acceso a recursos para que ciudades como Soria puedan desarrollar herramientas innovadoras, mejorar la gobernanza del dato y fortalecer la participación ciudadana.

La propuesta, cuyo presupuesto total asciende a 60.000 euros y 12 meses de duración plantea la creación del primer Observatorio de Datos Urbanos Abiertos y Responsables de la ciudad, un espacio que permitirá integrar, analizar y poner a disposición de la ciudadanía información clave sobre planificación urbana, biodiversidad, movilidad, energía y desarrollo socioeconómico.

El objetivo es consolidar un modelo municipal de gobernanza del dato basado en la transparencia, la participación ciudadana y los principios europeos de ciencia abierta.

Como parte central de la propuesta, se contempla la creación de un Panel de Control de Gobernanza de Datos Urbanos, que permitirá a la ciudadanía y a los distintos departamentos municipales consultar indicadores actualizados y visualizaciones accesibles para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.

Asimismo, se desarrollará una Carta de Datos Responsables de Soria, elaborada mediante procesos participativos con la ciudadanía, organizaciones locales, técnicos municipales y expertos.

Desde el Ayuntamiento han destacado en un comunicado que “esta candidatura refuerza la estrategia Soria 2030, permitiendo avanzar hacia una gestión más transparente, moderna y participativa. La ciudad contará con herramientas innovadoras para comprender mejor su realidad y afrontar los retos de la transición ecológica, la movilidad sostenible y el desarrollo urbano sostenible”.

Por su parte, desde el área de Biociudades de Cesefor aportarán su experiencia en integración de datos, desarrollo de herramientas digitales y metodologías participativas. Su incorporación como entidad newcomer a la comunidad europea ORRI permitirá que Soria se convierta en una ciudad piloto a nivel europeo en materia de gobernanza ética del dato.

La propuesta presentada incluye acciones de formación para personal municipal, talleres ciudadanos, una estrategia de comunicación pública y la publicación abierta de los resultados para facilitar su replicabilidad en otras ciudades europeas de tamaño medio.

Para más información consultar en www.soria.es / www.soria2030.es