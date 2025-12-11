"Jugando entre recuerdos", un proyecto para recuperar los juegos infantiles tradicionales en Soria

Jueves, 11 Diciembre 2025 13:18

El Palacio de la Audiencia ha acogido esta mañana la presentación oficial del proyecto Jugando entre recuerdos, una iniciativa impulsada por Senior Servicios Integrales, filial de Clece, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria.

El proyecto recupera los juegos populares de la infancia a través de los testimonios de personas mayores usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, que han compartido cómo se divertían en su niñez para transmitir ese legado cultural a las nuevas generaciones.

La concejala de Servicios Sociales, Ana Romero, ha subrayado el carácter emotivo y humano de la iniciativa.

“Gracias por acudir a esta convocatoria tan bonita y tan emotiva. Senior, empresa encargada de la ayuda a domicilio en nuestra ciudad, nos propuso este proyecto y creemos que es un acierto. Pone en el centro a las personas mayores, que son los que siempre tienen que estar ahí, a los que no podemos olvidar”, ha resumido.

“Jugando entre recuerdos abre su memoria, sus sueños, su infancia a todos nosotros. Cuentan juegos que yo muchos ni los conocía. Ha sido precioso ver cómo ellos, que han construido nuestra ciudad, que han construido Soria, nos cuentan a qué jugaban y cómo abren este espacio a que todos los ciudadanos tengamos acceso a conocerlo”, ha resumido la responsable municipal.

La concejala también ha querido agradecer la iniciativa a todas las trabajadoras de Ayuda a Domicilio que día a día están con las personas usuarias del servicio y comparten estos recuerdos.

“Solo hay que verles la cara: la alegría que muestran y cómo son de felices. Queremos favorecer la autonomía de los mayores y que estén en sus casas el mayor tiempo posible, con ayuda y nunca solos. Entre todos tenemos que luchar contra la soledad no deseada”, ha apuntado.

Por parte de Senior, Laura Cantero, delegada social de Clece, ha añadido que “con estas iniciativas celebramos la historia viva de los mayores y reforzamos el valor de compartir experiencias entre generaciones ya que recordar también es una forma de seguir jugando, de seguir viviendo".

“Hemos elaborado una revista para que los niños sean los depositarios de los conocimientos de las personas mayores; poner a los mayores en el centro y darles el protagonismo de explicar cómo jugaban en su infancia en tiempos de guerra y posguerra. Esto ayuda a que los niños entiendan que alejarse de las pantallas es mucho mejor y que jugar en comunidad es lo idóneo”, ha resumido, antes de confirmar que el objetivo es luego poder realizar encuentros en centros docentes intergeneracionales para compartir estos juegos.

La revista incluye vivencias muy particulares como la estornica, los tacones en lata, el escondite o recuerdos más duros que no deben caer en el olvido ya que algunas de las personas reviven estos momentos de infancia en tiempos de guerra y posguerra.

Esta edición recopila juegos profundamente ligados a la tradición soriana, como el aro, las tabas, la tanguilla, la estornica o el escondite. Cada uno de ellos evoca tardes al aire libre y la sencillez de una infancia que se construía con imaginación y comunidad.