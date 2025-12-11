Ciclista herido tras accidente en avenida de Valladolid, en Soria

Jueves, 11 Diciembre 2025 14:00

Un varón de 64 años ha necesitado asistencia sanitaria tras sufrir un accidente con la bicicleta que conducía en la avenida de Valladolid, en Soria.

A las 13;12 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban sobre un accidente en la avenida de Valladolid en Soria capital.

Se trata de una colisión entre un ciclista y un vehículo.

Se ha trasladado aviso a Policía Local de Soria, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado una ambulancia para atender a un varón de 64 años, el ciclista, que presentaba dolor de pierna.

Por otra parte, a las 12:36 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el km 31 de la A-15 sentido Soria, a su paso por el término municipal de Coscurita.

Se trata de una salida de vía de un vehículo, y según ha indicado el alertante ha dado varias vueltas de campana.

Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a un varón de unos 70 años que ha salido del turismo y se quejaba de dolor en un brazo.