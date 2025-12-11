Ciclista herido tras accidente en avenida de Valladolid, en Soria
Un varón de 64 años ha necesitado asistencia sanitaria tras sufrir un accidente con la bicicleta que conducía en la avenida de Valladolid, en Soria.
Conductor asistido tras accidente en carretera de Vinuesa
A las 13;12 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban sobre un accidente en la avenida de Valladolid en Soria capital.
Se trata de una colisión entre un ciclista y un vehículo.
Se ha trasladado aviso a Policía Local de Soria, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado una ambulancia para atender a un varón de 64 años, el ciclista, que presentaba dolor de pierna.
Por otra parte, a las 12:36 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el km 31 de la A-15 sentido Soria, a su paso por el término municipal de Coscurita.
Se trata de una salida de vía de un vehículo, y según ha indicado el alertante ha dado varias vueltas de campana.
Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a un varón de unos 70 años que ha salido del turismo y se quejaba de dolor en un brazo.