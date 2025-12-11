El comercio soriano Twidd se alza con premio de Comercio Tradicional de Castilla y León

Jueves, 11 Diciembre 2025 14:51

La Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria) ha felicitado hoy a Twidd, el comercio soriano de moda masculina galardonado en la XVIII Edición de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León, cuyos reconocimientos se entregaron ayer por la tarde en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

El premio provincial, otorgado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, destaca la apuesta decidida de Twidd por la modernización, la innovación y la excelencia en el comercio de proximidad.

Conocido como “la tienda de los trajes” Twidd se ha convertido un referente del comercio textil masculino en la ciudad de Soria desde el año 2002.

Pertenece al grupo Saldos Muñoz, con una trayectoria de más de 73 años en el comercio local.

Fundado por Rocío Muñoz Esteban, tercera generación de una familia dedicada al comercio, Twidd nació de su espíritu emprendedor y de su firme compromiso por crear valor en su ciudad natal, apostando por mantener vivo el tejido comercial local mientras finalizaba sus estudios en Ciencias Empresariales.

El establecimiento ha acometido una renovación integral de su local, reforzando su imagen y potenciando sus escaparates, al tiempo que ha ampliado su oferta con nuevas líneas de producto y servicios de asesoría de imagen que lo consolidan como un referente en el sector de la moda masculina en Soria.

En el ámbito digital, Twidd vuelve a demostrar su carácter pionero al mantener una presencia activa en redes sociales, una tienda online con más de diez años de trayectoria y diversas estrategias de interacción y visibilidad que le permiten conectar de manera eficaz con sus clientes y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

Desde FEC Soria, su presidente, Adolfo Sainz, ha señalado que “este reconocimiento pone en valor el trabajo diario de Twidd y su compromiso con ofrecer a Soria un comercio cercano, moderno y competitivo. Es un orgullo para todo el sector comercial de la provincia que uno de nuestros establecimientos destaque por su capacidad de adaptación, innovación y cuidado del cliente”.

Además, FEC Soria ha hecho extensiva su felicitación al resto de premiados de las distintas provincias de Castilla y León, por ser un reflejo del esfuerzo, la excelencia y la capacidad de adaptación del comercio tradicional en toda la Comunidad.

FEC Soria ha celebrado además que estos premios contribuyan a visibilizar la importancia del comercio de proximidad como motor económico y social en Castilla y León, y reafirma su apoyo a todas aquellas empresas que, como Twidd, combinan tradición y modernidad para fortalecer el tejido comercial de la provincia.