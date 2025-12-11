La Diputación presenta programas deportivos para nueva temporada en la provincia

Jueves, 11 Diciembre 2025 14:07

El Programa Deporte y Naturaleza 2025-2026 ha registrado una amplia participación en las actividades realizadas hasta la fecha, tanto en multiaventura como en senderismo, según los datos aportados hoy en el desarrollo de la Comisión de Deportes, de la Diputación de Soria, presidida por el diputado del área, Sergio Frías.

La Comisión de Deportes ha dado cuenta del desarrollo de los programas deportivos del curso 2025-2026, entre ellos el Programa Deporte y Naturaleza, los Juegos Escolares, el curso provincial de iniciación al pádel y la puesta en marcha del circuito BTT y Trail “Soria Puro Oxígeno 2026”, mostrando un incremento notable de participación, diversidad de actividades y presencia en prácticamente toda la provincia.

En la actividad de vía ferrata en el Parque de Aventuras “El Amogable” han participado centros como el CRA El Jalón, CRA Vinuesa, IES Margarita de Fuenmayor de Ágreda, la UVa Soria, CEIP Eugenia Martínez del Campo de San Leonardo de Yagüe, CEIP Manuel Ruiz Zorrilla del Burgo, CEIP Gerardo Diego de Golmayo, CEIP Santo Cristo de las Maravillas de Duruelo, CEIP Diego Laínez de Almazán, CEIP Virgen de Olmacedo de Ólvega, IES La Rambla de San Esteban de Gormaz y CEIP Sor María Jesús de Ágreda y un total de 377 alumnos de todos estos centros.

La modalidad de senderismo, con rutas por la sierra del Alba y el acebal de Garagüeta, también ha registrado una alta participación con 384 alumnos.

También se han registrado inscripciones para futuras actividades como golf, multiaventura y senderismo para el curso 2026.

En cuanto a los Juegos Escolares 2025-2026, la Diputación ha informado de que se iniciaron el 24 de octubre y continúan con una notable participación en las distintas categorías, destacando además que los deportes colectivos se están celebrando los viernes por la tarde para facilitar la conciliación con competiciones federadas.

En categoría benjamín se han organizado grupos masculino, femenino y mixto, con sedes como Ólvega, El Burgo de Osma, Quintana, Almazán, Covaleda, Duruelo, Ágreda, Golmayo y San Pedro Manrique.

En categoría alevín las competiciones han sido en Golmayo, El Burgo, Duruelo, Quintana, Almazán, San Leonardo, San Pedro Manrique, San Esteban, Covaleda y Vinuesa, con equipos formados por centros como CEIP Diego Laínez, Calasancio, Ruiz Zorrilla, Covaleda, Duruelo, Langa de Duero, Navaleno, Ólvega, Tardelcuende, San Esteban, San Leonardo, Vinuesa, Golmayo y la Mancomunidad de Tierras Altas.

En las categorías infantil y cadete se mantienen ligas conjuntas para fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol, con participación de centros como IES Gaya Nuño, Ágreda, Arcos de Jalón, Berlanga, El Burgo de Osma, Covaleda, Ólvega, Langa de Duero, San Esteban, San Leonardo, Vinuesa y Golmayo.

La Comisión ha propuesto confirmar las sedes del campo a través escolar, fijando la prueba de Los Llamosos (Quintana Redonda) para el 18 de enero de 2026 y dejando pendiente la designación de sede para el 8 de febrero de 2026.

Respecto al Curso de Iniciación al Pádel 2026, la Diputación ha presentado la propuesta de dictamen que contempla la participación de hasta 600 escolares de municipios de menos de 20.000 habitantes, manteniendo la actividad en las instalaciones del Club de Pádel Soria durante los meses de marzo y abril de 2026, sin cuota de inscripción para los alumnos y con los centros o AMPAS asumiendo únicamente el transporte.

La Comisión ha destacado la buena acogida del programa en ediciones anteriores.

Finalmente, se ha presentado el proyecto del Circuito Provincial BTT y Trail Running “Soria Puro Oxígeno 2026”, integrado por entre 4 y 9 pruebas por modalidad, abiertas a participantes mayores de 18 años y organizadas por ayuntamientos, mancomunidades o clubes deportivos de la provincia.

En BTT, las distancias oscilarán entre 35 y 75 kilómetros con un desnivel positivo mínimo de 600 metros y categorías Senior, Máster A y Máster B.

En Trail las distancias se situarán entre 10 y 25 kilómetros, con un desnivel mínimo de 400 metros, permitiéndose la inclusión de una prueba de kilómetro vertical.

La Diputación aportará infraestructura de salida, y meta y exigirá la utilización de la marca “Soria Puro Oxígeno” en toda la publicidad y creará una partida presupuestaria de apoyo económico para las entidades organizadoras.

Las solicitudes para formar parte del circuito podrán presentarse hasta el 15 de enero de 2026.