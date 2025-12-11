Los sindicatos convocan huelga indefinida en el Sistema Nacional de Salud

Jueves, 11 Diciembre 2025 14:31

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) se han dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle que su decisión de convocar una huelga indefinida en el Sistema Nacional de Salud se debe al claro desinterés del Ministerio de Sanidad por llegar a un acuerdo que beneficie al conjunto del personal del SNS.

En el escrito, que ha sido registrado ya en el Congreso de los Diputados y ante el propio Palacio de La Moncloa, los sindicatos detallan a Sánchez las razones que les han llevado a convocar todos los martes jornadas de huelga de los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad pública a partir del 27 de enero.

CSIFI, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde, organizaciones todas ellas legítimamente presentes en el Ámbito de Negociación, y que representan a casi un millón de trabajadores del SNS, han reiterado que, “tanto en las formas como en el fondo”, la negociación realizada por el Ministerio que dirige Mónica García no ha sido “en absoluto satisfactoria” a lo largo de los últimos tres años.

Las organizaciones sindicales han recordado al responsable del Ejecutivo que solicitaron al Ministerio de Sanidad una “acción de Gobierno coordinada” y que otros departamentos ministeriales interviniesen también en la negociación de determinados aspectos del nuevo Estatuto Marco, ya que hay cuestiones esenciales que deberían contar con su participación.

Para ello, se dirigieron sendas cartas al Ministerio de Trabajo, Ministerio para la Trasformación Digital y Función Pública, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Ministerio de Hacienda solicitando la intervención de estos ministerios, pero “ninguna de ellas ha obtenido respuesta alguna”, lamentan, lo que, según las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación, podría evidenciar que el problema va más allá del propio Ministerio de Sanidad afectando al conjunto del Gobierno, razón por la cual apelan directamente al presidente, Pedro Sánchez.

Además, han señalado que resulta llamativo que, a través de declaraciones en los medios, la ministra manifieste que está convencida de que el texto del Estatuto está “negociado en más de un 99 por ciento”, algo sobre lo que los sindicatos del Ámbito han insistido en que no es cierto, ya que siguen quedando pendientes asuntos muy importantes que atañen a las condiciones de trabajo del conjunto del personal del SNS, tras años de recortes, precariedad y sobrecarga de trabajo, y que deberían quedar reflejadas en el nuevo Estatuto Marco.

Por otra parte, insisten en que, en el último borrador recibido, versión 4/12/2025, el Ministerio falta a la verdad, puesto que no incluye, como afirma, todos los cambios y mejoras negociados con los sindicatos de la Mesa del Ámbito, pretendiendo trasladar una visión de la negociación que no se ajusta a la realidad.

Demandas

Entre otros, en la carta al presidente del Gobierno se destaca la necesidad de que el nuevo modelo de clasificación profesional propuesto, también conlleve la definición de las nuevas retribuciones básicas vinculadas a cada grupo de clasificación; el acceso a la jubilación anticipada y parcial y las bases para una jornada laboral en todas las modalidades, que posibilite una mejor conciliación de la vida familiar y laboral, así como sus descansos reglamentarios, y homogenice la jornada de 35 horas semanales en todos los servicios de salud. Asuntos todos ellos sobre los que el Ministerio ha realizado propuestas “totalmente inasumibles”, han añadido.

“Queremos un Sistema Nacional de Salud más sólido, preparado y que proporcione una mejor atención a nuestros ciudadanos”, reiteran las organizaciones sindicales, las cuales insisten en que esto no será posible con la norma que defiende el Ministerio de Sanidad y que ha llevado, por primera vez, a convocar de manera conjunta una huelga indefinida en todo el SNS, poniendo de acuerdo en su convocatoria a todas las organizaciones sindicales que defienden al 100% de los trabajadores.

También han recordado a Sánchez que la forma de proceder del departamento de Mónica García motivó que convocasen una multitudinaria manifestación, el pasado 1 de octubre, que congregó alrededor de 10.000 trabajadoras y trabajadores.

Pese a ello, el Ministerio ha vuelto a paralizar durante todo un mes la negociación con los sindicatos verdaderamente legitimados para ello.

Por último, los sindicatos del Ámbito de Negociación han manifestado que la nueva versión del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco ha sido difundida abiertamente por el propio Ministerio a la vez que lo hacía llegar a los sindicatos legitimados, lo que, cuando menos, pone de manifiesto el cambio de criterio del Ministerio de Sanidad, el cual anteriormente criticó duramente la filtración de un anterior borrador del Estatuto, y ahora, sin embargo, pretende estar haciendo un ejercicio de transparencia al difundirlo.