La amplia mayoría de españoles percibe positivamente el Sistema Nacional de Salud

Lunes, 08 Diciembre 2025 09:15

Una amplia mayoría de españoles percibe el Sistema Nacional de Salud en términos positivos, según el Informe Anual 2024 publicado por el Ministerio de Sanidad, un documento que recoge información detallada sobre el estado de salud de la población española, el funcionamiento de los servicios sanitarios y la evolución de los principales indicadores del sistema.

El informe constata que una amplia mayoría de la ciudadanía percibe su salud en términos positivos.

En 2023, el 74% de la población considera su estado de salud como bueno o muy bueno, con diferencias entre hombres (78,0%) y mujeres (70,2%).

La percepción de buena salud es mayor entre personas con nivel educativo superior (82,9%) frente a quienes tienen niveles educativos más bajos (69,7%).

Se observa también una recuperación de los indicadores afectados por la pandemia.

La esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,8 años (86,3 en mujeres y 81,1 en hombres), superando los niveles prepandemia. España mantiene así la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, con 2,5 años más que la media comunitaria.

Prevención y cobertura vacunal

El informe destaca avances en las medidas preventivas. La cobertura de vacunación antigripal en personas de 65 y más años alcanzó el 67% en la campaña 2023/24, lo que supone un aumento del 23,4% respecto a campañas anteriores a la pandemia.

Asimismo, la cobertura de primovacunación infantil se mantiene por encima del 95% para todas las vacunas del calendario sistemático, superando el 98% en el caso de la poliomielitis, difteria-tétanos-tos ferina (DTPa), Hib, hepatitis B, meningococo C y neumococo.

Mortalidad y principales causas de defunción

Las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos siguen siendo las principales causas de mortalidad, si bien mantienen una tendencia descendente. En el caso de los tumores, la tasa de mortalidad ajustada por edad descendió un 12% entre 2013 y 2023, siendo el descenso mayor en hombres que en mujeres.

Por su parte, la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular muestran reducciones del 30,1% y 29,4%, respectivamente, en la misma década. El informe también subraya que la mortalidad por suicidio es más elevada en hombres y presenta su mayor tasa en el grupo de edad de 85 y más años.

Gasto sanitario: evolución y distribución

El gasto sanitario público alcanzó en 2022 los 99.347 millones de euros, lo que representa el 7,4% del PIB nacional y equivale a 2.079 euros por habitante. En los últimos cinco años, el gasto ha experimentado un crecimiento del 28,4%.

El 60,1% de este gasto se destina a servicios de asistencia curativa y de rehabilitación.

En cuanto al gasto sanitario privado, representó un 2,6% del PIB, con un 72,5% financiado directamente por los hogares, principalmente en productos farmacéuticos, dispositivos terapéuticos y atención dental. El gasto medio declarado por persona en bienes y servicios sanitarios fue de 497,2 euros, un 22,4% más que en 2018.

Valoración del sistema sanitario

El 55% de la población considera que el SNS funciona bien o bastante bien. La valoración global es de 6,28 puntos sobre 10, algo inferior al nivel registrado antes de la pandemia (6,74 en 2019). Los servicios de urgencias 061/112 y la hospitalización son los mejor valorados, con 7,4 y 7,2 puntos, respectivamente. La atención primaria recibe una puntuación de 6,29 y la consulta hospitalaria, 5,87.

Uno de los retos destacados es la coordinación entre niveles asistenciales. Un 45,1% de la ciudadanía percibe como buena la coordinación entre atención primaria y hospitalaria, mientras que el 19,5% la considera deficiente.

Accesibilidad y tiempos de espera

Las listas de espera siguen siendo una barrera percibida por la ciudadanía. El 22,3% de los pacientes de atención primaria fueron atendidos en el mismo día o al siguiente tras pedir cita. No obstante, el 70% esperó una media de 8,7 días.

En el ámbito hospitalario, la espera media para una primera consulta fue de 105 días y de 126 días para una intervención quirúrgica programada, cifras similares a las de los años previos.

Actividad asistencial y red del SNS

El SNS atendió más de 241 millones de consultas médicas y 143 millones de consultas de enfermería en atención primaria, de las cuales el 29,5% y 11,2%, respectivamente, fueron realizadas por teleconsulta.

En los hospitales públicos se realizaron 90 millones de consultas médicas y 3,7 millones de intervenciones quirúrgicas, siendo ambulatorias casi la mitad (49,6%). El sistema cuenta con 117.233 camas en funcionamiento y 21.102 puestos de hospital de día.