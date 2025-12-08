l Ingreso Mínimo Vital llega a 2,4 millones de personas en noviembre

Lunes, 08 Diciembre 2025 09:18

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en noviembre a 785.722 hogares en los que viven 2.400.567 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En el último año, el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 18,1% y el número de beneficiarios ha crecido un 18,7%.

En concreto, este mes, hay 120.214 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 378.838 beneficiarios.

La cuantía media de la prestación es de 485 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 406,1 millones de euros.

Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,9% de los titulares (533.681) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.420.373.

“Mantenemos el firme compromiso de seguir mejorando la prestación y ampliar su alcance. El IMV ha acompañado ya a millones de personas y demuestra cada día que invertir en protección social es invertir en cohesión y en futuro”, asegura la ministra Saiz.

Protección reforzada a la infancia

El Ingreso Mínimo Vital constituye una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 40,8% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 980.194 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.

“La pobreza infantil es la expresión más dura de la desigualdad y el IMV es clave para combatirla: cerca del 41% de sus beneficiarios son menores y en la mayoría de los hogares donde se percibe la prestación viven niños o adolescentes”, explica la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En noviembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (538.873 hogares, el 68,6% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 133.078 son hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidado de los hijos e hijas.

A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En noviembre, 553.300 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68,3 euros por menor y de 126,10 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios.

Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas, de las que más de 1,4 millones son niños y adolescentes.