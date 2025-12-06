La presidenta del Congreso defiende adecuar Constitución a "diversidad" territorial de España

Sábado, 06 Diciembre 2025 16:09

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido este sábado adecuar la Constitución a la “diversidad” territorial de España para hacer de ella un texto del siglo XXI y por incorporar a la misma nuevos derechos y libertades.

En su discurso en el acto de conmemoración de la Constitución, celebrado en la Cámara Baja, ha señalado que las leyes son de la ciudadanía, que “emanan de la voluntad popular y sus necesidades” y que se “transforman” según avanza la sociedad a la que representan.

La presidenta del Congreso ha destacado en la recepción con motivo del Día de la Constitución celebrado hoy, 6 de diciembre, en la Cámara Baja, que “los pilares de nuestra Constitución”, aprobada hoy hace 47 años, “han sido lo suficientemente flexibles como para adaptarse a una sociedad que evoluciona”, como se demostró el año pasado, con la reforma del artículo 49, “que se refiera a las personas con discapacidad en los términos de una sociedad avanzada”.

En su discurso, la presidenta ha definido la transición como “una prueba de fuego que curtió a la sociedad civil y a la clase política española en la cultura del acuerdo. Se negoció duro. Se escuchó, se debatió, se dialogó, se cedió. Pero, sobre todo, se llegó a consensos”.

Además, ha recordado que, “en cuestión de diez años, este país pasó de ser una dictadura a celebrar elecciones democráticas, aprobar una Constitución, reconocer derechos y libertades, poner en marcha la España de las autonomías, desplegar nuestro Estado del Bienestar y entrar en las Comunidades Europeas”, aniversario este último del que se cumplen 40 años en 2026.

“Los valores europeos y los valores constitucionales nos definen y definen, a la vez, nuestra evolución como sociedad”, ha añadido.

En palabras de Armengol, “fueron dos momentos históricos que nacen de un mismo espíritu. El del entendimiento, el del consenso, el del trabajo en equipo como medio para conseguir un fin: el bienestar colectivo”.

En su intervención en el Salón de pasos perdidos del Congreso, y ante los invitados al acto, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el del Senado, Pedro Rollán, y representantes de altas instituciones del Estado, ha repasado algunos de los retos que hay por delante.

Es imprescindible, ha dicho, responder a la crisis de vivienda, erradicar la violencia contra las mujeres, luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas, así como potenciar las medidas de adaptación al cambio climático.

Hay también, ha añadido, que defender los principios democráticos ante los discursos que ven, en la pérdida de libertades, una “ventaja y un atractivo”, y trabajar por la paz: en Europa, al otro lado del Mediterráneo y en otros lugares del mundo.

La presidenta del Congreso ha tenido además palabras de recuerdo con las víctimas de la dana y de los incendios forestales de este verano.

La ceremonia ha comenzado con la interpretación de la Sección I del Trío para piano nº 4, conocido como “Trío Dumky”, de Antonín Dvorák, por parte de Helix Trio, formación integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música de Basilea y miembros de la European Chamber Music Academy.

A continuación, niños alumnos de Primaria de distintas nacionalidades europeas han dado lectura a tres artículos de la Constitución. Paula Martínez Gernhardt y Camilo Cuesta Aschenberg han leído en alemán el artículo 23; que reconoce el derecho a la participación política ciudadana. Luego, Gael Camus Nogales y Mariam Belayachi Chaves han leído en francés el artículo 27; que regula el derecho a la educación, y, seguidamente, Emma Tutone Montilla ha recitado en italiano el artículo 48, dedicado a la juventud.