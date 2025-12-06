Los celestes cierran octava jornada de Superliga en Melilla

Sábado, 06 Diciembre 2025 11:39

Grupo Herce Soria cerrará este domingo la octava jornada de la Superliga, con su visita a la complicada cancha del C.V. Melilla, donde buscará seguir invicto en la competición.

A las 17.00 horas de este domingo los celestes visitan Melilla, un pabellón siempre complicado en el que no se puede permitir una derrota que agrande su distancia con Guaguas y le haga vulnerable ante Manacor en las siguientes jornadas.

El entrenador de Grupo Herce Soria, Alberto Toribio, ha advertido de las complicaciones que tiene este partido, similar a su juicio al disputado este miércoles en Los Pajaritos frente al Manacor, debido al potencial del equipo de Melilla.

La octava jornada del campeonato trae partidos muy importantes entre rivales directos.

El enfrentamiento entre colistas abrirá este sábado la octava jornada de la Superliga Masculina .

Será a partir de las 17.00 horas en la cancha de Servigroup Playas de Benidorm, penúltimo clasificado pero aún con opciones de colarse en la Copa del Rey, que recibirá al ‘farolillo rojo’, un Instercap Asisa Tarragona SPSP aún sin puntos tras siete partidos disputados.

Una hora después, a las 18.00 horas, dará comienzo en las Islas Baleares el Conectabalear CV Manacor - Conqueridor Valencia, un choque directo de la zona alta que puede dar mucho que hablar.

También a la misma horadará comienzo otro enfrentamiento de rivales directos, esta vez, eso sí, de la zona media de la clasificación, el Cisneros La Laguna - UC3M Voleibol Leganés.

Solo media hora después, a las 18.30 horas, la atención se centrará en la pista de Pamesa Teruel, anfitrión en el partido ante Bus Leader San Roque.

No pueden despistarse los aragoneses (sextos con 10 puntos) si no quieren sustos en su camino a la Copa del Rey, por lo que una victoria es crucial ante un rival que les sigue muy de cerca (séptimos con 8 puntos.).

El último de este sábado será el compromiso que mide al líder, CV Guaguas, ante Unicaja Costa de Almería.

No parece que los grancanarios vayan a dar opciones a los andaluces, más teniendo en cuenta la necesidad de mantener el pleno para no ceder su primera plaza a Soria.

De ensueño sería una victoria para Almería, que apenas están a un punto de distancia de Cisneros La Laguna, ahora en la octava plaza que marca el corte de la Copa del Rey.

La Copa de S.M. el Rey se disputará en Valencia del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026.

Los ocho mejores conjuntos de la Superliga Masculina al finalizar la primera vuelta estarán en la capital del Turía y entre ellos, Grupo Herce Soria tiene una plaza garantizada. .