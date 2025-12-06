El Burgo refuerza su apuesta social con aumento en presupuesto de 2026

Sábado, 06 Diciembre 2025 10:57

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha puesto hoy en valor el refuerzo en su apuesta social en el presupuesto del año 2026, "aún más" de lo que venía haciendo en cuentas anteriores.

Destinará 410.000 euros a este capítulo que sube un 10 por ciento con respecto a la edición pasada y aún destinará un 20 por ciento más a cada una de las asociaciones locales.

Los 410.000 euros irán destinados a festejos, cultura, deportes, cursos de verano y área de juventud, entre otros.

Además, también hay que destacar en esta parte social del Ayuntamiento, la renovada apuesta, año tras año, por el apoyo a las familias y la conciliación organizando y sufragando íntegramente los programas Crecemos en Verano y Concilia en otras épocas del año.

Otro paso importante será el aumento de un 20% de la ayuda a todas las asociaciones locales para que puedan desarrollar sus actividades. Además de esa cantidad, el Ayuntamiento también respalda la labor de las asociaciones brindando todas sus infraestructuras y personal al servicio de cada uno de los actos que llevan a cabo.

Un caso especial es el de la Cofradía de Los Misterios y Santo Entierro de Cristo que pasará a percibir 8.000 euros frente a los 3.500 que venía recibiendo hasta la fecha.

Desde el Ayuntamiento, se reconoce la intensa actividad que la cofradía lleva a cabo para sacar adelante la Semana Santa con ocho procesiones y otros muchos actos que han servido para lograr el reconocimiento de Interés Turístico Regional.

Con este aumento sustancial de presupuesto, la cofradía burgense podrá seguir trabajando para mejorar y potenciar esos días que se han convertido en los más concurridos del año en El Burgo de Osma.