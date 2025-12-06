La Junta planifica nuevo colegio en el barrio en expansión de Soria

Sábado, 06 Diciembre 2025 11:10

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, ha anunciado que la Junta construirá un nuevo colegio en la ciudad, en el barrio en expansión por excelencia, con una inversión “no inferior” a ocho millones.

Lucas ha avanzado este compromiso del Ejecutivo regional presidido por Alfonso Fernández Mañueco en la visita realizada este viernes al CEIP Doce Linajes de la capital.

La consejera de Educación ha señalado que el nuevo colegio se ubicará en la zona de Los Royales.

Para ello, la Junta solicitará en los próximos días al Ayuntamiento de Soria la cesión formal de una parcela, que la corporación ya puso a disposición del Gobierno regional en la pasada legislatura.

Lucas ha defendido la construcción de un nuevo colegio en la ciudad, ante las tensiones que se manifiestan en la matrículas de los que están abiertos, aunque ha reconocido que no es una necesidad “imperiosa”.

La previsión del Gobierno regional es que el nuevo colegio tenga tres líneas.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha visitado este viernes una de las obras realizadas el pasado verano en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Los Doce Linajes’ en la capital soriana. Gracias a esta intervención se ha instalado un ascensor y se ha mejorado la accesibilidad con ello.

En el conjunto de la provincia, se han llevado a cabo un total de nueve obras de este tipo, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros.

Posteriormente, la titular del departamento educativo de la Junta de Castilla y León se ha desplazado hasta el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) ‘La Merced’ donde se está realizando una ampliación con un presupuesto que se acerca a los 10 millones de euros.

“Esta obra es una pieza clave del proyecto de FP que estamos construyendo para la provincia de Soria. No es un hecho aislado, se une a otra ampliación muy importante, con más de 13 millones de euros de inversión, en el CIFP ‘Pico Frentes’ que ha permitido casi doblar la superficie del centro, sumar nuevos talleres y poner en marcha nuevos ciclos y cursos de especialización”.

Ampliación del CIFP ‘La Merced’

La ampliación de este Centro Integrado de Formación Profesional permitirá aumentar en 120 el número de puestos escolares actuales que permitirá el traslado de los ciclos formativos correspondientes a la familia de Administración y Gestión, que actualmente se imparten en el IES ‘Virgen del Espino’, en concreto, el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas. Está previsto su puesta en funcionamiento en el inicio del curso escolar 2027-2028.