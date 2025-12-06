Las sedes de la Seguridad Social se suman a espacios seguros para víctimas de violencia machista

Sábado, 06 Diciembre 2025 08:30

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha colocado el distintivo del Punto Violeta en la sede de la Seguridad Social de la capital soriana que alberga tanto al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Con esta actuación, la Administración General del Estado en la provincia ha subrayado que refuerza su red de espacios seguros para mujeres que sufren violencia machista y amplía los recursos de primera acogida, información y derivación.

La implantación del distintivo llega después de la formación dirigida a una docena de personas de las plantillas del INSS y de la TGSS en Soria.

La responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, María Teresa Lerma, ha impartido esta sesión, con carácter muy práctico, para unificar criterios de detección, acogida y acompañamiento a posibles víctimas.

El objetivo se centra en que el personal de atención al público identifique señales de alarma, conozca con precisión los recursos disponibles y actúe con rapidez y coordinación institucional cuando una mujer pida ayuda en estas oficinas.

Latorre ha subrayado que la extensión de la red de Puntos Violeta en la Administración del Estado “refuerza el compromiso del Gobierno de España con las víctimas de violencia machista en Soria”.

“Cada nueva sede que incorpora este distintivo lanza un mensaje claro a las mujeres que sufren violencia: el Estado está cerca, escucha, cree su relato y ofrece apoyo. En el INSS y en la Tesorería, donde acude a diario mucha ciudadanía, ese mensaje adquiere una fuerza especial”, ha señalado.

“Combatir la violencia contra las mujeres exige compromiso diario en todas las ventanillas, también en aquellas que trabajan de forma prioritaria con prestaciones y trámites económicos”, ha recordado el subdelegado. “Las oficinas de la Seguridad Social son un lugar habitual de paso para muchas mujeres. Si alguna decide dar el paso y pedir ayuda, debe encontrar personal formado, información clara y una respuesta inmediata”.

Qué es un Punto Violeta

Un Punto Violeta es un recurso impulsado por el Gobierno de España para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista, acercar los servicios integrales a las víctimas y ofrecer información útil a cualquier entidad que pueda actuar como primera puerta de acceso. Estos puntos incluyen material visible en los edificios y un código QR que enlaza con una guía de actuación. Esa guía reúne teléfonos, recursos, recomendaciones básicas para el entorno de la víctima y orientaciones para las propias mujeres que sufren violencia.

Cada sede que se incorpora a esta red se configura como un espacio seguro, claramente identificable, donde cualquier mujer puede pedir ayuda sin necesidad de presentar denuncia en ese mismo momento. El personal facilita información sobre los pasos disponibles, las medidas de protección, los recursos sociales y sanitarios y los canales de derivación hacia los servicios especializados.

Una red en expansión en la provincia

La Subdelegación del Gobierno en Soria mantiene desde el pasado año un plan de trabajo para extender la red de Puntos Violeta en la provincia y mejorar la coordinación entre organismos.

La Subdelegación, el SEPE y MUFACE ya contaban con este recurso, al igual que el edificio que alberga la Delegación de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Con la incorporación del INSS y de la Tesorería General de la Seguridad Social, la red se consolida en el ámbito de la Seguridad Social y aumenta de forma notable la capilaridad de estos puntos en la ciudad.

El volumen de personas que acuden a las oficinas de la Seguridad Social y la diversidad de gestiones que realizan convierten estos centros en lugares estratégicos para detectar posibles situaciones de violencia.

Trámites relacionados con pensiones, incapacidades, prestaciones, cotizaciones o ingresos mínimos pueden revelar contextos de vulnerabilidad económica o de dependencia que agravan la situación de las víctimas. La presencia del Punto Violeta en estas sedes permite una detección más temprana y una respuesta más ajustada a cada caso.

La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación continuará el calendario de acciones formativas, tanto en organismos de la Administración General del Estado como en agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y entidades del Tercer Sector.

La finalidad es multiplicar los nodos de referencia para que cualquier mujer encuentre cerca de su domicilio, de su trabajo o de su recorrido cotidiano un espacio en el que pedir ayuda y recibir orientación.