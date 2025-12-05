El calendario solidario de ASPACE Soria, ambientado en el yacimienteo de Numancia

Viernes, 05 Diciembre 2025 15:25

El calendario solidario de ASPACE Soria para 2026 está ambientado en el yacimiento de Numancia, de la mano de la asociación cultural celtibérica Tierraquemada.

La asociación ASPACE Soria ha presentado este viernes su calendario solidario para 2026, del que se han editado 1.000 ejemplares en la imprenta de la Diputación de Soria y que ya se pueden adquirir al precio de 10 euros/unidad.

Por cuarto año consecutivo, ASPACE Soria recurre a esta iniciativa, en el que han colaborado medio centenar de personas vinculadas a Tierraquemada y ocho fotógrafos de AFOMIC, para recaudar fondos y seguir colaborando a mantener gastos de la asistencia diaria de los usuarios del centro, según ha explicado la gerente de ASPACE, Laura de Diego.

Ocho fotógrafos de AFOMIC han colaborado en esta iniciativa solidaria: Marta Roldán, Montse Cruz Padilla, Julián González, José Ignacio Herrero, Jesús Antonio Moneo, Gonzalo Monteseguro, Goyo de la Iglesia y Blanca Almazán y

"No es solamente un calendario que vamos a tener en nuestras casas, es algo que cada día con las ventas nos está ayudando en las actividades que hacemos y que tanto nos cuesta conseguir financiación", ha recalcado.

La asociación Tierraquemada ha sucedido en la colaboración para la ambientación de este calendario, a bomberos, el CAEP y la Banda Municipal de Música de Soria.

El traslado hace casi un año a la nueva sede, en la carretera de Logroño, ha disparado el número de usuarios en ASPECE, al pasar de 70 a 120 en estos meses, un aumento que ha supuesto también ampliar el número de trabajadores, de nueve a 16.

"El gasto de todo lo que conlleva el aumentar esos usuarios es mucho mayor que lo que ellos ingresan", ha puntualizado De Diego, ya que los precios que requieren los usuarios son más asequibles que lo que se ofrece en el mercado.

En cuanto a la futura residencia, De Diego ha señalado que necesita casi medio millón de euros para realizar las obras en la segunda planta de la sede.

El objetivo que se ha marcado ASPACE es que la residencia pueda estar en servicio a la vuelta de dos años.

"Hay muchas familias de usuarios que están fuera de nuestra provincia, y eso supone un desarraigo familiar muy importante", ha advertido.