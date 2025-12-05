Diputación aprueba moción socialista para desdoblar CL-101 entre Ágreda y Almazán

Viernes, 05 Diciembre 2025 14:37

La Diputación de Soria ha aprobado, con la abstención del Partido Popular en el pleno, una moción presentada por el Grupo Socialista relativa al desdoblamiento de la carretera CL-101 y a la necesidad de acometer mejoras en otras vías de titularidad autonómica.

“El desdoblamiento de la CL-101, en su tramo de 75 kilómetros entre Ágreda y Almazán, es una necesidad estratégica y urgente, no un capricho. La vía opera actualmente como una carretera convencional completamente saturada, superando con creces su capacidad operativa y comprometiendo gravemente la seguridad vial. Su Intensidad Media Diaria (IMD) es crítica, especialmente entre Ólvega y Ágreda, donde registra 4.337 vehículos, con un alarmante 38% de tráfico pesado que actúa como eje logístico entre Madrid, el norte de España y Europa”, ha subrayado la portavoz socialista Esther Pérez.

La propuesta en lo relativo al desdoblamiento de la CL 101 fue respaldada con los votos favorables del PSOE y Vox, mientras que el Grupo Popular ha optado por la abstención.

Para el PSOE, resulta “llamativa” esta abstención del PP en la institución provincial ya que en el Ayuntamiento de Ólvega este grupo político y su alcaldesa, también diputada, votaron a favor.

El desdoblamiento de la CL 101 ha sido una reivindicación del PSOE con diversas iniciativas en las Cortes autonómicas desde 2007 y que la propia Junta de Castilla y León, bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera, planteó en ese momento.

Fue con la agredeña María Jesús Ruiz, como vicepresidenta de la Junta, cuando el desdoblamiento de esta carretera, la que mayor tráfico de vehículos pesados soporta en la provincia, estuvo más cerca de convertirse en realidad.

Se llegó a encargar entonces un primer estudio donde el desdoblamiento de la actual carretera para convertirla en autovía, entre Ágreda y Almazán, hubiese supuesto una inversión de 90 millones de euros.

Así mismo, por unanimidad se ha aprobado el punto en el que se reclama a la Junta de Castilla y León inversiones para las carreteras CL-110 (Almazán–Venta Nueva), SO-910 (Abejar–Venta Nueva), SO-152 (CL-116–límite con Castilla-La Mancha), SO-154 (Barcones–Guadalajara).

La iniciativa se enmarca en la reclamación de que la Junta de Castilla y León cumpla los compromisos del Plan Regional de Carreteras 2008–2020.

Según los datos expuestos en el pleno, dicho plan contemplaba 451 millones de euros para actuaciones en la provincia, de los cuales se habrían ejecutado 79 millones, quedando pendientes 371 millones respecto a la previsión inicial.

La moción subraya que esta falta de inversión afecta a las mencionadas carreteras

Agravio

Por unanimidad se ha aprobado la segunda moción defendida por el PSOE en el pleno de la para corregir el agravio comparativo por el que Soria mantiene una red provincial un 50 por ciento mayor que la media frente a los kilómetros de carretera de carácter autonómico.

La moción se ha aprobado solicitando a todas las instituciones a equilibrar el difícil de autovías en la provincia

Los socialistas han señalado que la provincia soporta la peor relación de la Comunidad entre carretera provincial y autonómica: 2,1 kilómetros de vía provincial por cada kilómetro autonómico, frente a 1,4 kilómetros de media en Castilla y León.

La Diputación soriana mantiene 1.888,7 kilómetros, lo que supone 626 kilómetros extra respecto a lo que correspondería por comparación con el resto de provincias.

Por todo ello el Grupo Socialista en la Diputación ha propuesto una auditoría técnica de toda la red viaria, así como la creación de una Mesa de Compensación Viaria integrada por las distintas instituciones.

A ello se suma la exigencia de un nuevo Plan Regional de Carreteras y una compensación económica estimada en 3 millones de euros anuales o la transferencia de parte de la red a la Junta.