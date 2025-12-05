Treinta y cinco viviendas cuentan con ayuda para rehabilitación en entorno del Carmen y San Pedro

Viernes, 05 Diciembre 2025 14:15

Treinta y cinco viviendas del entorno el Carmen y San Pedro cuentan ya con financiación concedida por el Ayuntamiento de Soria para su rehabilitación.

El alcalde de la capital Carlos Martínez ha dado cuenta en una nota de prensa remitida por el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Soria de los asuntos de la Junta de Gobierno aprobados esta mañana entre los que se encuentra la aprobación de una nueva ayuda de rehabilitación de edificios del entorno del Carmen y San Pedro.

En esta ocasión, se ha concedido una nueva ayuda de 101.000 euros.

La cifra total alcanza los 770.684 euros de los que 653.972 llegan de fondos europeos y 117.611 de aportación municipal llegando a siete comunidades de vecinos y a 35 viviendas.

El alcalde ha puesto en valor esta línea conseguida con una dotación de 4 millones y la presentación de solicitudes abierta hasta abril de 2026.

“Esta línea tiene que servir para dar un impulso muy importante a la rehabilitación, la eficiencia energética y las inversiones sostenibles dentro del marco europeo ya que sin ajustarse al mismo sería imposible poder optar a estos fondos. Cuando algunos reniegan de las políticas públicas de lucha contra el cambio climático, están también rechazando medidas de estas características incluidas dentro del Pacto Verde Europeo", ha explicado el alcalde.

El radio llega a 99 potenciales edificios de la zona y 140 viviendas.

Las actuaciones tienen como objetivo la mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda, siempre que se obtenga una reducción de al menos el 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.

Se podrán recibir ayudas de cerca de 25.000 euros por vivienda en cada edificio y con una aplicación de ayudas de hasta el 95% en función del porcentaje de ahorro.

En la Junta de Gobierno Local también se ha aprobado poder incluir actuaciones de retirada de elementos de amianto dentro de las partidas subvencionables.