El PP denuncia nueva mala gestión de subvenciones en Otoño Musical Soriano

Jueves, 04 Diciembre 2025 15:07

Nuevamente el Ayuntamiento de Soria tiene que devolver al INAEM parte de las subvenciones que recibe del Otoño Musical Soriano, más parte de los intereses de demora, debido a la mala gestión que existe, según ha denunciado el Grupo Municipal Popular.

La cantidad asciende a 38.423 euros, de los años 2023 y 2024, ha puntualizado en un comunicado.

De los 40.000 euros otorgados por el INAEM al Ayuntamiento en 2023, se ha demostrado que solo 19.332 euros eran subvencionables, por lo que se propuso el reintegro de los 20.667 euros en base a los gastos admitidos como subvencionables, más 1.557 euros en concepto de demora.

En 2024, de los 30.000 euros otorgados por el INAEM al Ayuntamiento, se ha demostrado que solo 13.800 euros eran subvencionables, por lo que se propuso el reintegro de los 16.199 euros.

Una vez más, según ha denunciado el PP en el Ayuntamiento, la falta de gestión del Grupo Socialista en este Ayuntamiento provoca que todos los sorianos deban hacer frente a devoluciones de subvenciones y pago de intereses.

"Los sorianos sostienen las cuentas de este Ayuntamiento, pagando año otras año más impuestos, mientras existe una falta de gestión que afecta a todos los departamentos municipales", ha censurado.