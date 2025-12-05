Diputación insta al Gobierno a mejorar red eléctrica en Soria para favorecer empleo

Viernes, 05 Diciembre 2025 15:03

El pleno de la Diputación de Soria, con el apoyo de PP y Vox y el rechazo del PSOE, ha aprobado una moción que insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Red Eléctrica de España a que prioricen ejecución de las actuaciones previstas en nueva planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2026-2030 para favorecer la implantación de nuevas actividades generadoras de empleo y riqueza en la provincia.

La moción presentada por el grupo Vox, tras una enmienda de sustitución del Partido Popular, recoge propuestas y alegaciones a la nueva planificación 2026-2030 para la red de Transporte de energía eléctrica que salió adelante con los votos de PP y Vox, y el voto en contra del Partido Socialista,

En la misma se insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Red Eléctrica de España a que priorice la ejecución de las actuaciones previstas en la provincia de Soria dentro de la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2026-2030 orientadas al incremento de la capacidad para consumo industrial, con el objetivo de favorecer la implantación de nuevas actividades generadoras de empleo y riqueza y contribuyendo así a mejorar la cohesión territorial y los desequilibrios que plantea el reto demográfico.

Solicita además una planificación que permita una mayor proporción de la energía renovable producida pueda ser distribuida en la provincia y solicitar con carácter de urgencia la construcción o modernización de nuevas subestaciones que permitan aumento de potencia en los transformadores de los polígonos industriales.

Se insta al Ministerio y a REE a incorporar en la planificación 2026-2030 las siguientes garantías para Soria: La reserva de capacidad firme de transmisión de 1500 GWh y la creación de un panel de seguimiento público con hitos trimestrales para ejecución.

Instando al Gobierno de España para que se ejecuten las inversiones eléctricas, que garanticen los 15.000 millones de inversión empresarial en las nueve provincias de Castilla y León pendientes aún de que se les garantice el suministro.

Bases de Planes

El pleno ordinario de la Diputación provincial celebrado esta mañana ha aprobado, por unanimidad, la modificación de las bases de la convocatoria de Planes Provinciales 2025-2026.

Se modifica el párrafo segundo que establecía como fecha máxima de acreditación de las adjudicaciones de las obras el 1 de diciembre de 2025, ante las grandes dificultades que los ayuntamientos han manifestado para el cumplimiento de este plazo por falta de técnicos redactores y empresas constructoras.

Visto que este plazo impide el ejercicio de los servicios perjudicando a los ciudadanos y constatando que de no existir el plazo, las obras podrían adjudicarse y la ejecución no sufriría demora.

El pleno por unanimidad modifica este párrafo y se cambia por que al efecto de acreditar la adjudicación, se remitirá a la Diputación a la mayor brevedad posible, certificado de la adjudicación conforme al modelo previsto.