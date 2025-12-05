"La Lobita", mejor restaurante de España en 2025, según el Club de Gourmets

Viernes, 05 Diciembre 2025 15:43

El mejor restaurante de España en 2025 se encuentra en Navaleno y se llama “La Lobita”,

El restaurante La Lobita, dirigido por Elena Lucas en los fogones y Diego Muñoz en sala y bodega, será en 2026 la única estrella Michelín de la provincia, tras el cierre en Soria de “Baluarte”, de Óscar García, que se traslada a El Quintanarejo para abrir un establecimiento con nuevo enfoque.

La revista Club de Gourmets celebra la 15º edición de los Premios Club de Gourmets, unos galardones, elegidos por sus lectores, que reconocen a aquellos profesionales, establecimientos, organismos, productos o firmas gastronómicas que, a su juicio, han destacado durante el año.

Estos premios ponen en valor el trabajo de los profesionales que con su labor han revolucionado el panorama gastronómico.

Los lectores han decidido que “La Lobita” ha sido el mejor restaurante de España en 2025.

Los ganadores de los 15º Premios Club de Gourmets recogerán sus reconocimientos en la gala que se celebrará en la próxima edición del Salón del

Premios Club de Gourmets 2025

Mejor Restaurante: La Lobita (Navaleno, Soria, 1 estrella Michelin), de Elena Lucas.

Mejor Chef: Iván Cerdeño (Restaurante Iván Cerdeño, Cigarral del Ángel, Toledo, 2 estrellas Michelin).

Mejor Jefe de Sala: Javier Gil Jarén (Restaurante Gaytan Madrid, 1 estrella Michelin).

Mejor Sumiller (ex aequo): María José Huertas (Restaurante Paco Roncero, Madrid, 2 estrellas Michelin) y Valerio Carrera (Restaurante A’Barra, Madrid, 1 estrella Michelin).

Mejor Tienda Gastronómica (ex aequo): La Chinata (red de tiendas en toda España) y Montal (Zaragoza).

Mejor Hotel: (ex aequo): Hotel Akelarre (San Sebastián) y Hotel Atrio (Cáceres).

Mejor medio de comunicación: Onda Cero.

Mejor Organismo: Guía Repsol.

Mejor Libro: Host, de Abel Valverde (Planeta Gastro).

Mejor Producto: Trufa Negra de Teruel.

Reconocimiento extraordinario: Ángel León.

In memoriam: Padre Luis de Lezama.