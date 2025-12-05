Constituido Comité Técnico de expertos para prevenir y controlar la peste porcina africana

Viernes, 05 Diciembre 2025 16:39

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado hoy la constitución de un Comité Técnico de expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de la Peste Porcina Africana (PPA) durante la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León.

El comité estará integrado por profesionales de 15 entidades del sector productor e industria cárnica, del ámbito académico y científico, organizaciones profesionales agrarias, entidades relacionadas con la caza y miembros de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Su primera reunión de trabajo se celebrará el próximo martes 9 de diciembre.

Fernández Mañueco ha afirmado en el encuentro que, aunque la Peste Porcina Africana no afecta a las personas ni por consumo ni por contacto con los animales, el foco declarado en Cataluña es un aviso muy serio para España después de 30 años sin la enfermedad.

Por eso, el presidente del Ejecutivo autonómico ha resaltado que las medidas adoptadas por la Junta desde el primer día y basadas en la rigurosidad persiguen proteger a la cabaña ganadera y la economía con una apuesta por la bioseguridad estricta y la detección precoz.

Entre otras cuestiones, la Junta de Castilla y León ha participado en las reuniones de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE); ha celebrado encuentros de trabajo interconsejerías; ha habilitado un espacio informativo en la web institucional; ha remitido SMS y correos electrónicos a ganaderos de porcino con información sobre la enfermedad, y ha reforzado el plan de vigilancia de la fauna salvaje para intensificar la caza del jabalí.

También se ha mantenido un diálogo permanente con las OPAs y organizaciones sectoriales como Interporc, Feaspor, Anprogapor o Feporcyl y, a nivel institucional, se ha solicitado la convocatoria urgente y coordinada de las conferencias sectoriales de Medio Ambiente y de Agricultura y Desarrollo Rural para abordar conjuntamente la PPA y la gestión de la fauna silvestre.

Castilla y León cuenta con un censo de 4,7 millones de cabezas de porcino, situándose como la tercera comunidad autónoma en producción porcina, tras Aragón y Cataluña.

El porcino constituye aproximadamente el 13 % del total de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, con un valor cercano a los 450 millones. Portugal, Francia y China son los principales destinos.

Durante la reunión también se han analizado otras cuestiones de interés para el sector agrario como la situación de otras enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, en especial, la Dermatosis Nodular Contagiosa o la Influenza Aviar.

Asimismo, se ha informado del anterior Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuya vigencia finaliza este año, con una ejecución de 2.067 millones, el 98,4 % de todo el gasto público previsto en la programación, lo que sitúa a Castilla y León como la comunidad más eficiente de España entre las grandes gestoras de fondos europeos.

También se ha comunicado el pago de 587 millones desde el 16 de octubre de la declaración de la PAC y se ha dado cuenta de que una docena de organizaciones, así como ocho de las nueve diputaciones provinciales, se han adherido a la declaración institucional promovida por la Junta y las OPAs en defensa del modelo agrario de la Comunidad ante la negociación de la futura PAC.