Más de 800 donantes de médula ósea en Castilla y León

Domingo, 23 Noviembre 2025 08:41

La Junta de Castilla y León, a través de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, y el Cuerpo Nacional de Policía, han celebrado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila una jornada de concienciación y sensibilización para promover la donación de médula ósea.

Gracias a esta iniciativa, más de 225 alumnos se registraron como donantes, lo que demuestra el compromiso solidario de la Policía Nacional en la Comunidad.

La jornada ha contado con la presencia de la Coordinadora Autonómica de Trasplantes, María Eugenia Perea; el enfermero de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, Héctor García; la Coordinadora de Trasplantes del Complejo Hospitalario de Ávila, María del Carmen Rico; el presidente de la Asociación Española de Policías Donantes de Médula Ósea (AEPDMO), Fernando Miguel Chueco; y el Coordinador Docente de la Escuela Nacional de Policía, Fernando Corrales Arenal.

Cada año, cientos de pacientes con enfermedades hematológicas necesitan un trasplante de médula ósea para seguir viviendo.

Su esperanza está en una persona altruista que decide donar células de su médula ósea. Gracias a los donantes, muchas personas que se enfrentan a enfermedades graves tienen mayor posibilidad de encontrar un donante.

El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), a través de la Fundación Josep Carreras, ha incorporado a 16.051 nuevos donantes en los primeros ocho meses del año 2025 y ya supera las 515.000 personas inscritas.

Castilla y León cuenta con 813 donantes inscritos en el REDMO hasta noviembre del año 2025.

Además, se han realizado 49 trasplantes de medula ósea de donantes no emparentados.

La Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la promoción de la donación de médula ósea, una acción que salva vidas y que requiere la implicación de toda la sociedad.