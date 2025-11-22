La Junta reconoce a 112 policías con medallas al mérito policial

Sábado, 22 Noviembre 2025 08:00

La Junta de Castilla y León ha distinguido a 112 policías en las vigésimo primera edición de la Gala de Medallas al Mérito Policial.

En esta vigésima primera edición de las medallas al mérito policial, una de las más prolíferas desde su creación, un total de 112 efectivos policiales de Castilla y León pertenecientes a veintinueve Cuerpos Policiales, junto con trece Cuerpos de Policía Local y tres unidades propias de los Cuerpos de León, Salamanca y Palencia, han recibido el galardón con el que la Junta de Castilla y León reconoce su meritoria intervención en situaciones críticas, la evolución de su carrera o la contribución especial a la dignificación de los Cuerpos de Policía Local.

León ha acogido la celebración de la gala, en la que autoridades nacionales, autonómicas y locales, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se han unido a centenares de familiares y amigos para acompañar a los homenajeados en el acto de entrega de las Medallas, celebrado en el Auditorio Ciudad de León, en la tarde de hoy.

El acto, que ha estado amenizado por la Banda de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio en León, ha estado presidido por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha destacado la importancia de los Cuerpos de Policía Local en la Comunidad, a los que se derivan cerca del 30 por ciento de las llamadas de emergencia en el 1-1-2, la labor diaria que realizan en el marco del sistema público de seguridad y de protección civil, haciendo una mención específica a la colaboración de diversos Cuerpos de Policía Local de Castilla y León con diversos municipios de la Comunidad Valencia afectados por la DANA, trasladándose más de 200 efectivos el pasado invierno.

Especial homenaje han recibido en la categoría de mención honorífica las jefaturas de los Cuerpos de Policía Local de Aldaya, Alfafar, Catarroja y Picaña, que han participado en el acto.

También destacó el momento en el que Begoña González, recientemente jubilada tras más de 20 años al frente de la formación de Policías Locales en Castilla y León, ha recibido su reconocimiento.

Un acto para reconocer, en las personas concretamente condecoradas, el trabajo de los 2.418 efectivos (2.102 hombres y 316 mujeres) en 78 municipios de la Comunidad, 447 de ellos en el medio rural.

El consejero recordó que en febrero de este año finalizó el proceso selectivo unificado de agentes de policía local que ha realizado la Junta, con un total de 209 plazas cubiertas en 33 ayuntamientos, incluyendo en esta convocatoria el proceso de resultas, para evitar el vaciamiento de pequeñas plantillas y asegurar la cobertura de las vacantes.

El 30 por ciento de la nueva promoción son mujeres, incrementando en un 10 por ciento el porcentaje de la anterior.

En el acto se entregaron despachos a los nuevos policías locales, los acreditativos de ascensos de 25 nuevos mandos, y se homenajeó a los jubilados.