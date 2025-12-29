La Junta impulsa en 2026 nuevos proyectos de cooperación internacional para ayudar a mas vulnerables

Lunes, 29 Diciembre 2025 11:01

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, refuerza en 2026 su compromiso con la cooperación internacional al desarrollo mediante la puesta en marcha de dos nuevas convocatorias de ayudas dirigidas a organizaciones no gubernamentales: una destinada a la financiación de proyectos de cooperación en países empobrecidos, y otra orientada a impulsar programas de voluntariado internacional.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy ambas convocatorias, que tienen como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, promover los derechos humanos y avanzar hacia un desarrollo más justo y sostenible a nivel global.

Las dos líneas de ayudas establecen un plazo de veinte días hábiles desde mañana para la presentación de solicitudes.

Por un lado, la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo, microproyectos y microacciones complementarias cuenta con un presupuesto total de 3.800.000 euros, distribuidos en 1.850.000 euros para 2026 y 1.950.000 euros para 2027.

Los proyectos podrán tener una duración máxima de dos años, mientras que los microproyectos y las microacciones complementarias deberán ejecutarse en un plazo máximo de un año.

Estas ayudas permitirán financiar intervenciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro inscritas como agentes de cooperación al desarrollo en Castilla y León.

La subvención podrá alcanzar hasta el 80 % del presupuesto total de los proyectos, con un límite máximo de 300.000 euros; hasta el 85 % en el caso de los microproyectos, con un tope de 63.750 euros; y hasta el 90 % para las microacciones complementarias, con un máximo de 45.000 euros, en función de la calidad técnica, la viabilidad y el impacto previsto de cada iniciativa.

En 2025, esta línea de ayudas ha permitido financiar 25 intervenciones en 10 países de América y de África, beneficiando a casi 250.000 personas, con especial atención a mujeres, infancia, juventud, comunidades indígenas, población desplazada y refugiada, y comunidades rurales.

De forma complementaria, la Junta de Castilla y León convoca también subvenciones para financiar programas de voluntariado internacional desarrollados por ONGs de la Comunidad en países empobrecidos. Esta convocatoria, dotada con más de 73.000 euros, tiene como finalidad fortalecer el trabajo de las organizaciones sobre el terreno y facilitar la participación de la ciudadanía castellana y leonesa en proyectos de cooperación internacional.

Una vez resuelta esta primera fase, dirigida a las ONGs, se publicará una segunda convocatoria destinada a los ciudadanos de Castilla y León interesados en participar como voluntarios en los programas seleccionados.

En 2025, gracias a este apoyo, 17 personas fueron seleccionadas como voluntarias en proyectos desarrollados en países como Guatemala, El Salvador, Bolivia y Guinea-Bissau, colaborando en iniciativas relacionadas con el derecho a la alimentación, la capacitación de las mujeres rurales y la mejora de la salud infantil.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que estas convocatorias “reflejan el compromiso firme de la Junta de Castilla y León con la solidaridad internacional y con la consecución de los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, en línea con las prioridades establecidas en el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.

Las solicitudes deberán presentarse a través de los formularios normalizados disponibles en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, accesibles también desde el Portal de Acción Exterior.