Junta y diputaciones impulsan digitalización del ciclo del agua con 39 millones

Lunes, 29 Diciembre 2025 13:16

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), impulsa un ambicioso proyecto de modernización y digitalización de la gestión del agua potable en la Comunidad con una inversión total de 38.711.301 euros, de la mano de las Diputaciones provinciales.

La actuación permitirá el suministro e instalación de 174.850 contadores inteligentes, así como el despliegue de una red de comunicaciones y una plataforma avanzada de gestión y telelectura, que beneficiará a 244 municipios de toda Castilla y León, según ha avanzado la Junta en un comunicado.

Se trata de una de las mayores actuaciones de este tipo desarrolladas en España, orientada a la renovación integral de los sistemas de medición del consumo de agua mediante tecnología inteligente.

El proyecto incluye, además de los contadores, la implantación de la infraestructura de comunicaciones, una plataforma digital interoperable de código abierto y el mantenimiento y soporte del sistema durante un periodo de 12 años y 6 meses.

Los plazos previstos contemplan una primera fase de seis meses para la implantación inicial de la red, la plataforma y la instalación del 25 por ciento de los contadores, y un periodo de 24 meses para completar la instalación y validación del cien por cien de los dispositivos.

Los contadores que se instalarán son dispositivos ultrasónicos inteligentes, dotados de tecnología IoT y capaces de operar mediante distintos estándares de comunicación, como NB-IoT, LoRaWAN, Wireless M-Bus, LTE-M, o 5G. Esta tecnología permitirá el envío de datos en tiempo real, la monitorización continua de los consumos, la detección temprana de fugas y fraudes, y un mayor control y optimización de las redes de abastecimiento.

Toda la información se gestionará a través de una plataforma digital avanzada, que facilitará el acceso a los datos tanto a los ayuntamientos como a los usuarios finales, a través de un portal web, mejorando la transparencia y la calidad del servicio público.

Financiación europea y colaboración institucional

La actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través de los Fondos FEDER y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco del programa NextGenerationEU, y se encuadra como un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del ciclo del agua.

Este proyecto se enmarca, asimismo, en los protocolos firmados entre la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales para la renovación de redes de abastecimiento y la mejora de la eficiencia en la gestión del agua potable.

El importe global de las actuaciones incluidas en estos protocolos asciende a 90 millones de euros, financiados en un 60 por ciento por la Junta de Castilla y León, un 20 por ciento por las diputaciones provinciales y un 20 por ciento por los ayuntamientos.

Beneficios para los municipios y la ciudadanía

El objetivo de esta actuación es reducir las pérdidas de agua en las redes en torno a un 30 por ciento y aumentar la recaudación municipal hasta un 25 por ciento, contribuyendo a la sostenibilidad económica de los servicios de abastecimiento y a un uso más responsable de los recursos hídricos.

Con este proyecto, Castilla y León avanza de forma decidida en la modernización y digitalización de la gestión del agua, apostando por la innovación tecnológica, la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y la colaboración entre administraciones, en beneficio directo de la ciudadanía y del medio ambiente.