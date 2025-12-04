El nuevo centro de salud de San Leonardo de Yagüe ampliará un 60 por ciento la superficie actual

Jueves, 04 Diciembre 2025 13:56

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado hoy las líneas básicas del proyecto destinado a las obras de construcción del nuevo centro de salud de San Leonardo de Yagüe , una infraestructura que será un 60 por ciento más grande que la actual y que supondrá una inversión cercana a los cinco millones de euros, presupuesto que incluye la obra y el equipamiento tecnológico y montaje.

El Plan Funcional diseñado por la Consejería de Sanidad para el futuro Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe, prevé un total de 101 espacios asistenciales, distribuidos en los 1.523 metros cuadrados útiles estimados, lo que supondrá un incremento sustancial en la calidad de la asistencia prestada a los casi cuatro mil habitantes de esa zona básica de salud, y una mejora en las condiciones para el desempeño de los profesionales.

El nuevo centro de salud es una de las demandas más solicitadas por la corporación sanleonardina desde hace años.

En concreto, la Gerencia Regional de Salud ha previsto una zona de acceso de 20 m², así como una para Consultas de 473 m², que dispondrá de seis consultas de Medicina de Familia, seis de enfermería, una consulta de pediatría, una de enfermería pediátrica, una consulta polivalente, una sala de técnicas y curas y una de procedimientos técnicos, así como 15 salas de espera y una sala de lactancia.

Para la zona de toma de muestras, de 50 m², está prevista la dotación de una sala de extracciones, sala de esterilización y almacén, así como sala de espera.

En cuanto al área de apoyo administrativo, con 150 m² previstos, contará con un despacho de administración, despacho del coordinador, despacho del responsable de enfermería, despacho del trabajador social, sala de reuniones y aula de docencia.

La Unidad de Atención a la Mujer, con 95 m² previstos, tendrá una consulta de matrona, una sala de usos múltiples, vestuario, almacén y zona de espera.

La Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación, de 138 m², tendrá una consulta de fisioterapia y una sala con tres boxes, vestuarios, almacén y zona de espera.

El nuevo centro de salud contará también con Unidad de Salud Bucodental, para la que se han previsto 40 m², que tendrá una consulta de odontoestomatología, zona de espera, cuarto de instalaciones y almacén.

Por lo que se refiere al Punto de Atención Continuada (PAC) para la atención de urgencias, dispondrán de 191 m², con zonas asistenciales con vestíbulo y sala de espera, dos salas de urgencias, una sala de curas, una sala de observación, almacén, aseos públicos adaptados, una sala de estar y cuatro dormitorios con aseo.

También habrá espacio destinado a la Unidad de Soporte Vital Básico, así como una sala de estar, dos dormitorios, vestuarios y aseos, un almacén, un vertedero-lavadero, zona de descontaminación y garaje.

La zona de servicios, de 201 m², tendrá cuatro almacenes, tres oficios de limpieza y sucio, cinco aseos públicos adaptados, incluido uno de pediatría con cambiador, vestuarios y aseos del personal, instalaciones y garaje agrupado con el de la ambulancia. El nuevo centro dispondrá también de plazas de aparcamiento y jardines.

El Plan Funcional prevé por último una zona de 20 m² para los servicios de salud pública, con un despacho de veterinario.

Edificio sostenible

La mesa de contratación de la Gerencia Regional de Salud ha realizado la propuesta de adjudicación al arquitecto Fernando Sánchez Cuadrado, por un importe de 180.895 euros.

En su propuesta, el adjudicatario enriquece la estética del futuro centro de salud con cubiertas vegetales y estructuras de hormigón a modo de costillas entre las que enmarca los huecos acristalados. La singularidad se produce con una plaza porticada de acceso que hace referencia a los soportales castellanos.

El centro contará con una planta baja a modo de gran zócalo sobre el que se encontrará la primera planta con un marcado perfil horizontal.

Han sido elegidos sistemas constructivos enfocados al ahorro energético, diseño bioclimático, la sostenibilidad, la reducción de CO2, durabilidad y mantenimiento sencillo, que aseguran una óptima calidad constructiva.

Inversiones en Atención Primaria

En la presente legislatura, la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo diversas actuaciones para mejorar las infraestructuras de Atención Primaria en el área de salud de Soria.

Se ha ampliado y reformado el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud Soria Sur 'La Milagrosa' en la capital, con una inversión superior a los 835.000 euros, y se está trabajando para dotar de otros dos nuevos centros de salud -aparte de San Leonardo-, con una inversión que superará los 16 millones: en El Burgo de Osma, por importe de 6,6 millones; en la capital, ya en obras el Soria Norte, con una inversión cercana a los 10 millones.

También se va a ampliar y reformar el Centro de Salud de Almazán -en trámites para licitar la redacción del proyecto-, con una inversión total prevista de más de 5 millones, donde ya se han llevado a cabo reformas para sustituir las carpinterías exteriores (134.000 euros).

En paralelo, se han realizado obras de mejora de la eficiencia energética en tres centros de salud por importe superior a 350.000 euros en la provincia: Arcos de Jalón, Berlanga de Duero y Soria Rural.

En cuanto a equipamiento clínico se han destinado a aumentar la capacidad diagnóstica en Atención Primaria, inversiones por importe superior a 427.000 euros, destacando la adquisición de nuevos ecógrafos, equipamientos para fisioterapia, equipos de control de monitorización arterial y otros sistemas de diagnóstico o mobiliario clínico