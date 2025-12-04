El PP de Almazán recurre privatización del servicio municipal del agua

Jueves, 04 Diciembre 2025 14:01

El grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de Almazán ha confirmado hoy que ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local por el que se privatiza el servicio municipal del agua.

El portavoz popular, José Antonio de Miguel Nieto, acompañado de la concejala Isabel Bartolomé, ha explicado en rueda de prensa que la Junta de Gobierno no es el órgano competente para tomar este tipo de decisiones y que debe ser el Pleno del consistorio con mayoría absoluta el que respalde este tipo de decisiones de gran calado que afectan a todos los adnamantinos.

Si la vía administrativa no resuelve contra esta privatización, se acudirá a la vía contencioso administrativa, puesto que en el cúmulo de irregularidades destaca que la misma empresa que por un contrato menor de 15.000 euros ha redactado la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, tres de sus técnicos van a formar parte de la Mesa de Contratación, algo del todo punto ilegal, como ha remarcado el concejal popular De Miguel.

Se trata de una privatización del servicio del agua por un periodo de 25 años y por una cuantía de 28,2 millones de euros, por lo que no se puede hacer de tapadillo como pretende el ayuntamiento socialista de Almazán, presidido por Jesús Cedazo y menos respaldado por decisiones que se toman en comisiones y en Junta de Gobierno, ha reiterado De Miguel.

Se trata de un servicio que funciona perfectamente, ha destacado el portavoz del grupo municipal popular, "desde que lo rescatamos hace trece años por parte del Partido Popular, y que no existe quejas por parte de los vecinos, por lo que desconocemos lo que busca el ayuntamiento con esta privatización que va a encarecer el recibo de los vecinos de una manera notable, de más de 35 po rciento en los primeros cinco años de la prestación privada del servicio".

El pliego recoge inversiones de 2,2 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, pero no contempla las inversiones previstas en el PERTE del agua, que tanto la Junta de Castilla y León como la Diputación provincial van a abordar en los próximos meses.

De Miguel ha señalado que no entiende que el Partido Socialista de Carlos Martínez, gran defensor de los servicios públicos, sea el que de el beneplácito al señor Cedazo par hipotecar un servicio tan básico como el agua a todos los vecinos de Almazán por un interés oscuro de su alcalde.

"En la memoria donde se basa la privatización del servicio se vierten una serie de mentiras que hablan de mejorar un servicio que funciona estupendamente y de disminuir el precio, cuando ya se contempla una subida de más del 35 por ciento en los primeros cinco años", ha censurado.

La memoria recoge falta de medios materiales y humanos, mientras que en el pliego, elaborado por la misma empresa, no exigen más medios ni más personal para llevar a cabo el servicio de gestión del agua.

El grupo popular del Ayuntamiento de Almazán ha solicitado la inmediata suspensión del acuerdo de Junta de Gobierno por ilícito y nulo de pleno derecho, adoptado sin mayoría del órgano colegiado y adoptado por un órgano incompetente.