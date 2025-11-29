El V Seminario “La Palabra Cantada”, dedicado a músicas de tradición oral en España

Sábado, 29 Noviembre 2025 17:12

El Museo Provincial del Traje Popular ha acogido esta mañana la inauguración del V Seminario “La Palabra Cantada”, un encuentro ya consolidado que reúne a especialistas, músicos e investigadores en torno al estudio y la difusión de las músicas de tradición oral en España.

El evento, organizado con el apoyo de la Diputación de Soria, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Morón de Almazán, celebra esta edición los días 29 y 30 de noviembre.

La jornada ha comenzado con la ponencia inaugural a cargo de Xosé Ambás y Ramsés Ilesies, dedicada a la recopilación y estudio de la cultura tradicional asturiana.

Tras un breve almuerzo ofrecido por el ayuntamiento de Moron de Almazán, para dar paso a la exhibición de la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas, que ha llenado el patio de las antiguas escuelas con el sonido característico de este instrumento singular.

La actuación ha servido como puente hacia la sesión de comunicaciones, donde se abordarán han abordado temas como la presencia de los gitanos en la danza procesional de los Siglos de Oro o las nuevas perspectivas sobre el legado musical del investigador Kurt Schindler en la provincia de Soria.

La programación del día ha continuado por la tarde con nuevas ponencias, comunicaciones especializadas y una visita guiada a la exposición Ibérica Pura.