La Junta destina casi un millón para modernizar y naturalizar accesos al PEMA

Jueves, 04 Diciembre 2025 14:05

La Junta financiará un amplio conjunto de actuaciones destinadas a modernizar y naturalizar los accesos del Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray.

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 900.000 euros destinada a la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL), para financiar la mejora y naturalización de los accesos al Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray (Soria).

En estos momentos es preciso abordar la mejora y naturalización de los accesos al parque empresarial que consistirá en:

En las vías de acceso la retirada de isletas, cambio de tapas de registro, reparación y continuación de aceras en todas las vías del PEMA.

El acondicionamiento de las glorietas de acceso, puesta de cartelería e iluminación.

La sustitución por nuevo de todo aquel material que por daños o por estar fuera de normativa vigente sea necesaria su reposición.

La reposición de luminarias y colocación de nuevas en viales de acceso.

Aglomerar accesos a los edificios de planta baja situados en frente del aeródromo y calzada en mal estado.

La señalización tanto informativa como de tráfico.

La retirada de residuos y escombros.

La limpieza de vegetación en todos los viales del PEMA.

La limpieza de la vegetación y vallado del Yacimiento el Soto.

Parterres en los viales desde la glorieta del aeródromo hasta las cúpulas del PEMA.

El cambio de arbolado en la zona del parking.

La instalación de cartelería en las diferentes entradas.

La creación de zonas verdes con revegetación y acondicionamiento de los existente en la zona del parking y en los edificios cercanos al aeródromo.

Cesefor

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha concedido una subvención de 102.475 euros a la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) para impulsar, facilitar la transferencia de tecnología y la innovación empresarial, así como para mejorar sus capacidades y competitividad entre 2026 y 2027.

Cesefor desarrollará actuaciones del Programa de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial del ICECYL (centr@tec4), para la realización de acciones de sensibilización, información, demostración y capacitación; servicios tecnológicos; otros servicios y acciones horizontales y un Banco de proyectos innovadores.

El programa Centratec4 del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), es la cuarta edición de esta iniciativa que nació en el año 2018 con el objetivo de facilitar formación gratuita a empresas en I+D+i y tecnología, así como favorecer la transferencia de conocimiento de centros tecnológicos y empresas.

La Junta ha destinado 3,1 millones de euros en la edición actual del programa, para impulsar específicamente programas de digitalización, sostenibilidad y apoyos a emprendedores con base tecnológica.

Todas estas acciones están dirigidas a promover la I+D+i en las empresas de Castilla y León, además de favorecer la incorporación de nuevas tecnologías y potenciar la competitividad empresarial.