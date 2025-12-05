ASPACE Soria organiza el 20 de diciembre su torneo benéfico de Poker

Viernes, 05 Diciembre 2025 09:08

La Asociación de Parálisis Cerebral y Patologías Afines de Soria celebrará estas navidades su ya tradicional torneo benéfico Aspace Poker, que cumplirá su décimo cuarta edición.

En esta ocasión, esta cita solidaria se celebrará en el local de cuadrilla de El Salvador el próximo 20 de diciembre.

El programa apunta que la cita se abrirá a partir de las cuatro de la tarde.

Los jugadores interesados en participar ya pueden inscribirse en Casa Arévalo y Café Teatro Botánico.

También pueden hacerlo en la sede de ASPACE Soria, en la carretera de Logroño.

La inscripción tiene un precio de 25 euros.

La última opción para inscribirse en el mismo día del torneo, media hora antes de comenzar las partidas. Tendrán que abonar 30 euros.