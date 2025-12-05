Agradecimiento a voluntarios de programa de atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas

Viernes, 05 Diciembre 2025 08:44

El Equipo de Atención Psicosocial de Soria, que dirige el programa “Atención Integral a pacientes con enfermedades avanzadas”, ha agradecido este 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, el compromiso e implicación de los voluntarios.

La celebración del Día Internacional del Voluntariado se lleva a cabo el 5 de diciembre de cada año, con el objetivo de reconocer y promover la contribución significativa de los voluntarios a nivel global.

Este día es una oportunidad para celebrar a las personas que dedican su tiempo y esfuerzo al servicio de los demás, agradecer su compromiso y dedicación, y fomentar la participación ciudadana en actividades voluntarias.

El voluntariado no solo es una herramienta de apoyo a entidades sociales y pacientes, sino también una forma de participación ciudadana que fortalece la cohesión social.

Desde el programa de “Atención Integral a pacientes con enfermedades avanzadas” de Fundación La Caixa; han editado un video sobre las experiencias de voluntarios que acompañan a pacientes y familiares con enfermedades avanzadas y/o en final de vida.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DKWESWkKgPQ

En la provincia de Soria, el programa de “Atención Integral a pacientes con enfermedades avanzadas” interviene con pacientes y familias que han sido derivadas a Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial Universitario de Soria, gracias al convenio suscrito entre ambas entidades.

Desde la implantación de este programa en Soria en 2023, han participado 589 pacientes y 1.044 familiares atendidos desde el Equipo de Atención Psicosocial, formado por una trabajadora social y una psicóloga.

De estos pacientes, seis han recibido el acompañamiento de voluntarios, tanto pertenecientes al programa de Atención Integral a pacientes con enfermedades avanzadas y sus familias, como de otras entidades colaboradoras (Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria o Asociación Española Contra el Cáncer)

A ellos, a las personas voluntarias que acompañan a estos pacientes y sus familias,el programa les ha agradecido hoy su labor invisible, que quieren visibilizar y por dedicar su tiempo a quien más lo necesita y lo valora.

Desde el Equipo de Atención Psicosocial de Soria han realizado una especial mención a dos de los voluntarios que han acompañado a un paciente durante un año y medio; ellos le han proporcionado la red social, las ganas de vivir y una paz y tranquilidad que él creía perdidas después de enfrentar durante años su enfermedad

"Por esta gran labor, y todas las que realizáis: Gracias y mil veces gracias", ha resaltado.