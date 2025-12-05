Berlanga de Duero celebra el 8 de diciembre su feria de Artesania

Viernes, 05 Diciembre 2025 13:24

Berlanga de Duero celebrará el próximo 8 de diciembre su tradicional Feria de Artesania, que cumplirá 28 ediciones y que rememora su tradición ferial.

La feria se ubicará en la plaza Mayor desde las diez de la mañana hasta primera hora de la tarde.

Hasta 25 expositores enseñarán sus productos artesanales, desde elaborados con madera hasta bisutería pasando por embutidos y repostería, vinos de la Ribera soriana del Duero y trufa.

La feria de Artesania sirve para recordar la tradición ferial de Berlanga de Duero, con una feria ganadera que congregaba a los ganaderos de la comarca.

Hace pocos años el Ayuntamiento de Berlanga de Duero recuperó la tradición de saborear un plató de bacalao, de nombre figón, que se ofrecía antaño en la feria ganadera.

En la tarde de hoy viernes, Berlanga de Duero acogerá la representación de los Titiriteros de Binéfar “La Tierra de Alvargonzález”, de Antonio Machado, un homenaje al viaje realizado por Federico García Lorca por la provincia soriana de la mano de la compañía La Barraca.