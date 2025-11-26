El Gobierno invierte más de medio millón en mejora energética del cuartel de Berlanga de Duero

Miércoles, 26 Noviembre 2025 13:29

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado el acuartelamiento de la Guardia Civil de Berlanga de Duero para conocer el avance de las obras de mejora de eficiencia energética que el Ejecutivo impulsa en estas instalaciones.

En la visita ha estado acompañado por el teniente coronel jefe de la Comandancia de Soria, Sergio Peñarroya, así como por responsables técnicos de la actuación y por representantes de la empresa adjudicataria.

El proyecto se incluye en el acuerdo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio del Interior para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

Cuenta con una inversión de 555.288 euros, financiados a través de los fondos Next Generation EU.

El cuartel de Berlanga de Duero se suma así a la red de edificios públicos de la provincia que mejoran su comportamiento energético y reducen su huella de carbono gracias a las inversiones del PRTR.

La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) asume la dirección de obra y la dirección de ejecución, mientras que la empresa AFC Construcciones y Contratas, S.L. desarrolla los trabajos en el edificio.

El proyecto cuenta también con un coordinador específico de seguridad y salud, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de las obras y la protección de los trabajadores.

La intervención actúa de forma integral sobre la envolvente térmica del acuartelamiento. Se refuerza el aislamiento de fachadas y cubiertas, se revisan los puntos singulares y se adaptan huecos y carpinterías para evitar filtraciones térmicas.

A estas medidas se suma la modernización de las instalaciones interiores, con la sustitución de luminarias por sistemas de iluminación más eficientes. Con este conjunto de actuaciones, el edificio mejorará de forma notable su comportamiento energético y su confort térmico tanto en invierno como en verano.

El objetivo es alcanzar, al menos, una reducción significativa del consumo de energía primaria no renovable y una mejora de la calificación energética del inmueble, tal y como establece el programa de transición energética para los edificios de la Administración General del Estado.

Esto se traducirá en un menor gasto en suministros, en una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y en unas mejores condiciones de trabajo para los efectivos de la Guardia Civil que prestan servicio en Berlanga de Duero.

Apuesta por el territorio

Durante la visita, Latorre ha destacado que “las inversiones en eficiencia energética no son solo una mejora del edificio; son también una apuesta por el territorio”.

El subdelegado ha subrayado que “la actuación en el cuartel de Berlanga de Duero refuerza la presencia de la Guardia Civil en el medio rural y mejora un servicio esencial para la ciudadanía, al tiempo que avanza en la transición ecológica que el Gobierno de España impulsa en toda la Administración”.

Latorre ha recordado que estas obras se suman a las que el Ministerio del Interior y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desarrollan en otros acuartelamientos de la provincia, como los de Gómara y Almazán, así como los ya realizados en la propia Comandancia de Soria.

“Hablamos de una estrategia coherente de inversión pública que moderniza infraestructuras, reduce consumos y consolida servicios públicos en nuestros pueblos”, ha señalado.

En total, estas inversiones en la Comandancia y en los cuarteles de Almazán, Gómara y Berlanga de Duero superan los diez millones de euros.