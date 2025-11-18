La Junta señaliza ruta histórico-turística en conjunto histórico de Rello

Martes, 18 Noviembre 2025 09:14

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha adjudicado, por un importe de 17.847,50 euros, las actuaciones de señalización necesarias para la creación de una ruta histórico-turística en la localidad de Rello.

El plazo de ejecución es de 40 días, por lo que el objetivo es que la obra pueda estar finalizada antes de concluya el presente año.

La propuesta planteada para el Conjunto Histórico de Rello, que ejecutará la empresa adjudicataria Areco, tiene como principal objetivo la creación de un relato histórico turístico que permita al visitante realizar un recorrido a la localidad de forma ordenado y orientado.

Con ello, se logrará solventar una de las carencias principales de este Conjunto, que es la falta de señalización, al tiempo que se potenciará el valor patrimonial de la villa.

La señalización ofrecerá una visión global de la riqueza cultural de este Conjunto Histórico.

Las actuaciones que llevar a cabo consisten en la instalación de varios tipos de señales con diferentes funcionalidades: una señal de localización general, en el punto de acceso del recorrido, que significará los principales puntos de la villa; señales que indicarán el recorrido a seguir y señales interpretativas que estarán colocadas en los puntos de interés del Conjunto Histórico y que servirán para descubrir los monumentos donde se encuentren colocadas.

Además, se instalará un atril horizontal para señalizar los puntos de interés del entorno.

Colaboración para mejorar los servicios públicos

Esta acción que financia la Junta de Castilla y León surge de la visita que, en el pasado mes de agosto, realizó a la villa de Rello la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio.

La delegada mantuvo un encuentro de trabajo, recorriendo las calles de este conjunto amurallado, con el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ramos, para conocer las principales necesidades e inquietudes del equipo de Gobierno del municipio, algunas de ellas relacionas con infraestructuras destinadas a la accesibilidad, el turismo y el patrimonio, además de otras relacionadas con la prestación de servicios a los vecinos y visitantes.

De Gregorio ha recordado que “tras la visita a Rello solicitamos un informe al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte para que, de acuerdo con las inquietudes del Ayuntamiento, elaborase un informe para estudiar posibles vías de colaboración en asuntos tan relevantes, como la señalética o la accesibilidad del Conjunto Histórico. Fruto del compromiso y la colaboración institucional que esta Delegación Territorial de la Junta siempre mantiene con los municipios de nuestra provincia, vamos a ejecutar este nuevo proyecto que mejorará la experiencia de los visitantes y turistas a esta villa medieval de Rello, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico”.

Villa de Rello

Rello es una localidad emplazada al sur de la provincia de Soria, que se erige en lo alto de una peña de roca caliza que flanquea las hoces del río Escalote y está incluida dentro del espacio natural protegido de Altos de Barahona.

Se trata de una villa medieval amurallada con calles estrechas y empedradas, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico el 8 de noviembre de 2001 (incoada en 1971). Su origen medieval, como plaza para la defensa de la línea del Duero, determina su característica estructura urbana, conservada hasta nuestros días, como una villa fortificada delimitada por las trazas de la muralla.

El pueblo de Rello cuenta con uno de los recintos amurallados mejor conservados de la provincia. Mantiene la coronación almenada en buena parte de su perímetro y dos puertas de acceso al recinto, una de ellas, restaurada, con matacanes y escudo de armas.

Del castillo se conserva restos de la torre del homenaje y un aljibe. Queda también otra torre más, junto al río, que servía para recoger agua de forma segura en caso de sitio.

Además del conjunto histórico, también cuenta con otras declaraciones BIC, como el Castillo (declarado en 1949), en Rollo de Justicia (1963), la Atalaya de Tiñón (2014) y la Atalaya Torre del Agua (2014). Rello atesora también otros lugares de interés, como la parroquia de la Anunciación y la ermita dedicada a la Virgen de las Angustias.