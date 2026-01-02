OCU recomienda evitar la compra de juguetes en plataformas online de bajo coste

Viernes, 02 Enero 2026 09:11

OCU ha recomendado a los consumidores priorizar los comercios de confianza y los productos fabricados en Europa o que cumplan la normativa de la UE, a la hora de comprar juguetes. Los bajos precios de los marketplaces no solo representan un mayor riesgo de fallos e incumplimientos, además tienen un mayor coste sobre el medio ambiente y un efecto desleal sobre el resto de las empresas.

Un reciente estudio de cuatro asociaciones de consumidores europeas, coordinadas por ICRT, el grupo internacional de investigación y análisis del que forma parte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló numerosos incumplimientos de la normativa de seguridad comunitaria en la mayoría de los 52 juguetes para menores de tres años que se venden en los marketplaces de Shein y Temu.

Mordedores, sonajeros, juguetes de baño… La mayoría de los juguetes seleccionados prestaban algún tipo de problema: empezando por el etiquetado, con advertencias ausentes o engañosas; siguiendo por la presencia de piezas pequeñas, las pegatinas o las ventosas que se desprendían fácilmente y podían tragarse causando asfixia; pero también por el exceso de algunas sustancias tóxicas no recomendables como el formaldehído.

Son resultados en la línea de los registrados en el último informe de 2024 del Sistema Europeo de Alerta Rápida (Safety Gate) que recoge hasta 609 alertas de juguetes, también relacionados con la presencia de piezas pequeñas con riesgo de asfixia y con sustancias químicas tóxicas, como los ftalatos, el boro y el plomo, advierte OCU. En un 40% de los casos en productos de origen chino.

Lamentablemente, la investigación de las organizaciones de consumidores europeas demuestra que la normativa de seguridad de la Unión Europea no se cumple en muchos productos baratos a la venta en estos dos grandes marketplaces chinos.

Es por ello por lo que OCU ha pedido a las autoridades más controles en aduana, mayor vigilancia activa y sanciones disuasorias. Aunque Shein y Temu retiraron rápidamente los productos con defectos graves denunciados por las asociaciones que lideraron la investigación, tal y como exige la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA), no obraron con la misma diligencia cuando las denuncias las realizaron consumidores particulares.

Además, OCU ha ofrecido tres consejos para prevenir problemas:

- Antes de comprar un juguete, asegúrese que se corresponde con la edad del niño e incluye advertencias de seguridad en español. También debe tener marcado CE, dirección del fabricante o importador y número de referencia.

- Si en casa hay niños menores de tres años con hermanos mayores, conviene comprobar los juguetes de estos últimos no tienen pequeñas piezas que pueden desprenderse con un tirón o superficies puntiagudas.

- Si el juguete lleva pilas, comprobar que el compartimento es difícil de abrir. Y si lleva cintas o cordones, asegúrese de que no son largos, podrían provocar asfixia si se enganchan en el cuello mientras juegan

