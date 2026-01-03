La borrasca "Francis" trae nieve a la Península hasta el 6 de enero

Sábado, 03 Enero 2026 09:18

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado por nevadas en cotas bajas y lluvias intensas en diversas zonas de la Península al menos hasta el próximo martes 6 de enero a consecuencia de la borrasca con gran impacto denominada ‘Francis’.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la borrasca fría aislada Francis se irá aproximando durante este fin de semana al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, sobre la Península.

Por otro lado, la posición de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzaría a penetrar por el norte peninsular al final de hoy sábado 3 de enero.

Como resultado, se espera que se produzcan lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular, y que junto a la penetración de la masa fría ártica pueda dar lugar a partir del domingo 4 a nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro. Debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos.

Hoy 3 de enero, se espera que con el acercamiento de la borrasca Francis las precipitaciones empiecen a ganar en intensidad en áreas del extremo suroeste peninsular, donde pueden ser localmente fuertes.

El domingo 4 de enero, con el desplazamiento de Francis y la intensificación del flujo húmedo de componente este, las precipitaciones más intensas se esperan en áreas del tercio sur y sureste peninsular, esperándose los mayores acumulados en torno al área del Estrecho, provincia de Málaga y entorno del cabo de la Nao, donde pueden ser fuertes y persistentes.

A su vez, la interacción con la masa fría ártica que penetrará este día por el norte peninsular hará que las precipitaciones puedan empezar a darse en forma de nieve en cotas bajas de la mitad norte peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en puntos del área cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte y sistema Central, y por encima de 500-700 m. en la Ibérica sur y área pirenaica.

El día 5 de enero se espera que sea el día álgido de este episodio de nevadas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de la mitad este peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en el cuadrante noreste peninsular y este de Castilla- La Mancha, y bajando hasta los 300-500 m. en zonas interiores del centro y norte de la Comunidad Valenciana.

En zonas bajas del este de Aragón y oeste de Cataluña no se descarta que puedan superarse localmente los 5 cm.

También podrá nevar a cualquier cota en zonas del centro peninsular, si bien aquí se espera que las nevadas sean de carácter débil y por tanto con acumulados menos significativos. Por otro lado, el progresivo role del viento a componente norte sobre el área cantábrica durante este día daría lugar aquí a una intensificación de las nevadas, con una cota que se situaría en torno a los 400-600 m.

El día 6, y dentro de un contexto de creciente incertidumbre, las nevadas tenderían a remitir rápidamente en áreas de la mitad este peninsular conforme la borrasca Francis se desplace hacia el Mediterráneo central, si bien continuarían en áreas de la vertiente cantábrica favorecidas por la persistencia de los vientos húmedos de componente norte.

Por último, con la entrada de la masa de origen ártico se producirá un significativo descenso de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas.

De esta forma se espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y martes 6, siendo moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente del área pirenaica.

Recomendaciones ante nieve y bajas temperaturas

Infórmese de la situación meteorológica y atienda las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico.

Si es imprescindible viajar por carretera, debe ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo.

Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.

Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire.

En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo, ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.

Si se encuentra en el campo, debe alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.

El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.

Recomendaciones ante fuertes vientos