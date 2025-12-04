El tramo Los Rábanos-La Mallona, de A-11, no estará en obras esta legislatura

Jueves, 04 Diciembre 2025 13:44

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 3,9 millones de euros (IVA incluido), el contrato para actualizar el proyecto de trazado y constructivo del tramo de la Autovía del Duero, A-11, entre Los Rábanos en su conexión con la A-15 y La Mallona, en Soria. Este tramo, a pesar del compromiso del ministro de Transportes no estará en obras antes de terminar la actual legislatura, en el verano de 2027.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó en febrero de esse año por 4,9 millones (IVA incluido) el contrato para actualizar el proyecto de trazado y constructivo del este tramo de 20 kilómetros, uno de los que compondrá, en fecha por conocer, la circunvalación de Soria capital.

Este tramo lleva esperando su licitación desde 2010, pero ya durante el primer mandato del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, el diputado soriano Javier Antón aseguró en rueda de prensa que “no había prisa”, una frase que sin duda pasara a la historia y que, ciertamente, tenía visos de convertirse en realidad.

La Dirección General de Carreteras aprobó el proyecto de construcción en el año 2010 pero, sin embargo, dada su antigüedad, para poder proceder a la licitación de las obras resultaba necesario actualizar el proyecto para su adaptación a la normativa vigente y a la legislación aplicable, así como a la propia evolución que pudiera haber tenido el territorio.

El Gobierno socialista actual ha tardado siete años en adjudicar este proyecto, que tendrá que entregar la empresa adjudicataria en 2027, antes del proceso para la licitación, adjudicación y ejecución de las obras, que llevará al menos tres años más.

Está previsto invertir más de 150 millones de euros (IVA incluido) en la construcción de este tramo, según ha señalado el Mitma.

La adjudicación se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Estado.

Para optimizar la viabilidad económica de la actuación, se estudiará dividir el actual tramo en dos subtramos para los que se desarrollarán sendos proyectos constructivos diferenciados que garanticen su constructibilidad independiente.

El objetivo, reconocido por el Mitma, es que la licitación y la ejecución de las obras se realice de forma independiente en cada subtramo.

En el desarrollo de los trabajos de redacción, se valorará la necesidad o no de someter el proyecto a Evaluación Ambiental conforme a la normativa vigente. De someterse, se dilataría aún más la ejecución de este proyecto.

Retrasos

Los retrasos han caracterizado la ejecución de la autovía del Duero, una infraestructura calificada con reiteración como prioritaria por los dos partidos que han gobernado en España (PP y PSOE) y que llega demasiadas décadas de démora, desde que se anunció por primera vez en la década de los noventa del siglo XX.

La Mallona-Venta Nueva, también en la A-11, se puso en servicio en 2019 con una década de retraso; el Venta Nueva-Santiuste, abierto en 2022, lo hizo con 13 años de demora.

Y el tramo Santiuste-El Burgo de Osma, en servicio en 2019, lo hizo con 9 años, y el El Burgo-San Esteban de Gormaz, con 13 años de espera.

En 1996, el entonces presidente de la Junta, Juan José Lucas, prometió construir la Medinaceli-Tudela y acabar las obras en 2005.

En 2005, el PAES aprobado por el primer Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero se comprometía a comenzar las obras de la autovía del Duero en 2007 y terminar el tramo Soria-Aranda en 2011.

Justo un año después, en la inauguración de la nueva fábrica de Norma, en San Leonardo, el propio Zapatero dejaría una de sus frases más recordadas: “Soria ha de tener paciencia y en seis años avanzará cincuenta”.

Otra actualización

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también ha adjudicado por 5,2 millones de euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la actualización de los proyectos de trazado y constructivos de la Autovía A-11 entre Quintanilla de Arriba y el límite provincial de Burgos, en la provincia de Valladolid.

En este caso, se plantea la ejecución de una nueva autovía A-11, del Duero, en variante por el sur del municipio de Peñafiel, que dispondrá de dos calzadas con dos carriles cada una.

El tramo objeto del estudio tiene una longitud aproximada de 27,8 km, entre Quintanilla de Arriba (Valladolid), donde enlaza con el tramo adyacente de la A-11 Quintanilla de Arriba – Olivares del Duero, actualmente en ejecución, y el límite provincial de Burgos, donde continuará con el tramo Castrillo de la Vega – L.P. Valladolid (cuyo proyecto de trazado y constructivo también serán objeto de actualización).