Ángel Rodríguez. "Si seguimos este camino, estaremos más cerca del primer puesto en liga"

Martes, 02 Diciembre 2025 21:47

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha asegurado que su equipo ha tenido oportunidad de empatar a dos en el partido frente al Real Mallorca, lo que hubiese abierto las posibilidades para pasar de eliminatoria en la Copa del Rey.

“Si seguimos con este camino estaremos mucho más cerca de poder ver el primer puesto en unas semanas”, ha resaltado.

Rodríguez, que ha seguido el partido desde una cabina en la grada de Los Pajaritos al tener que cumplir su segundo partido de competición en la Copa del Rey por una expulsión la pasada temporada, ha señalado que está fastidiado por haber caído eliminado y contrariado porque en la primera parte le ha costado al equipo encontrar su juego y “estoy muy ilusionado y orgulloso del equipo en la segunda parte”.

El técnico del Numancia ha señalado que en la primera parte su equipo ha sido excesivamente contemplativo y tenía que haber sido más agresivo en ataque y en defensa y no haber concedido dos goles, que es lo que ha penalizado al equipo.

Además ha asegurado que la liga es el objetivo y se está en el camino correcto, al encadenar varias jornadas sumando de tres en tres.

“La realidad es que si somos capaces de competir así, en el tramo final del partido, deberíamos ser capaces de competir en los partidos que nos vayamos a enfrentar, pero las categorías están para lo que están, los campos son distintos, los jugadores no siempre tienen la misma mentalidad. Si compitiéramos siempre así no tengo dudas de que acabaríamos primeros”, ha asegurado.

Rodríguez ha asegurado que la clave de la mejoría en la segunda parte es haber perdido el respeto al rival, de Primera, lo que le ha permitido ser un equipo distinto.

“Con el 1-2 hemos estado cerca de empatar. Con el disparo al palo, el remate de Jony, pero incurrimos otra vez en un error y encajamos el tercero. Son mazazos pero el equipo se ha sobrepuesto y no ha bajado los brazos, y es muy importante, porque habrá partidos en los que los equipos se adelantarán y la manera de remar es está”, ha resaltado.

El técnico numantino ha asegurado que sus jugadores han disfrutado por momentos en la segunda parte, y si se hubiese conseguido el empate a dos, a su juicio, hubiese cambiado todo totalmente”, ha resaltado.

En este sentido ha recalcado que su equipo ha acabado el partido en campo contrario, lo que a su juicio es el camino para seguir progresando en la competición liguera.