El Numancia quiere seguir creciendo en Ourense

Viernes, 05 Diciembre 2025 17:57

El Numancia regresa el domingo a la competición liguera en Ourense con la intención de seguir creciendo como equipo y sumar un nuevo resultado positivo.

El Grupo I vivirá, a partir de las 17:00 horas de este domingo, un enfrentamiento entre dos conjuntos inmersos en dinámicas más que positivas.

Con O Couto como ubicación, la UD Ourense y el CD Numancia se enfrentan con tres valiosos puntos en juego.

Los gallegos, que encadenan tres triunfos y suman cuatro de los últimos cinco posibles, suman 22 unidades, apenas a dos del cuadro soriano quien ocupa la cuarta plaza con dos puntos de ventaja con respecto al primer equipo que se sitúa fuera de la zona de privilegio.

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha atendido a los medios de comunicación al término del entrenamiento matinal celebrado hoy en Los Pajaritos, y ha querido dejar a un lado el encuentro copero del martes, porque “ahora vamos a la realidad de verdad y a ver si conseguimos seguir creciendo como equipo este domingo en Ourense”.

El técnico se ha mostrado satisfecho por el rendimiento de todos los jugadores de la plantilla, una vez visto el desempeño de varios de los no habituales en el partido de Copa, y Rodríguez ha querido dejar claro que “en este momento, el que lo tiene complicado soy yo, porque los jugadores han demostrado que están preparados y que tenemos una plantilla amplia y que cada futbolista le puede disputar el puesto a cualquier compañero”.

“Quiero que seamos fiables, tanto con balón como sin balón, -ha añadido Rodríguez-, porque nos enfrentamos a un equipo que tiene una propuesta asociativa muy buena y que la disputa por la posesión del balón va a ser una de las claves del partido”.

Pese a la dificultad que entraña el encuentro del domingo en O Couto, el preparador numantino ha estimado que “estamos en una buena dinámica y por ello afrontamos todos los partidos con la intención de sumar tres puntos y, en ese sentido, el choque del domingo es muy importante”

Néstor, por acumulación de tarjetas amarillas, y Héctor Peña, que sigue recuperándose de sus problemas físicos, son las únicas bajas de Rodríguez para este encuentro en O Couto, a partir de las 17.00 horas del domingo.