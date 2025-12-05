La Junta adjudica obras de adaptación del CTR de Golmayo por 3 millones

Viernes, 05 Diciembre 2025 15:53

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A (SOMACYL), ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación de las obras para la adaptación del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos (CTR) de Golmayo, para el tratamiento de la fracción de residuos orgánicos procedentes de la recogida separada (FORS).

Está financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea – Next Generation EU.

El contrato se ha adjudicado a Vilor Infraestructuras, S.L. – Martín Holgado Obra Civil, S.L. por un importe de 3.088.979,96 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La intervención se va a realizar en las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos de Golmayo, ubicado en el Paraje Sierra de San Marcos, en el término municipal de Golmayo, a 8 kilómetros de la capital soriana, y está cofinanciada por la Junta de Castilla y León (58 %), a través del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU, y el Consorcio Diputación Provincial de Soria–Ayuntamiento de Soria (42 %).

El proyecto contempla las actuaciones necesarias en el CTR para permitir el tratamiento específico de la fracción biorresiduos urbanos recogidos selectivamente en la provincia de Soria para la obtención de compost. Los trabajos se realizarán en la actual nave de maduración afino, donde se incluirá una nueva línea de recepción y clasificación de la FORS y el nuevo afino para el compost.

Las mejoras que implementar proporcionarán una mayor eficiencia en la operación de la planta, aumentando el grado de recuperación de materiales valorizables y la adaptación de los procesos biológicos que se están llevando a cabo en la actualidad, incorporando las últimas tecnologías disponibles.

Estas actuaciones permitirán producir un compost de alta calidad y reducir la cantidad de residuos enviada a vertedero desde las nuevas líneas de clasificación y afino proyectadas.