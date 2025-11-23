Centro Comercial Camaretas celebra su XX Aniversario con ruleta de premios

Centro Comercial Camaretas cumple su 20º aniversario, dos décadas formando parte del día a día de miles de familias sorianas. Y para conmemorar esta fecha tan especial, el centro ha organizado una programación que se desarrollará del 24 al 30 de noviembre, con actividades, espectáculos y premios destinados a agradecer la fidelidad de sus visitantes.

Durante toda la semana, los clientes podrán participar en el Gran Juego del XX Aniversario, una ruleta instalada en el centro comercial, operativa en horario de 10:00h a 21:00 horas.

Por compras superiores a 20 euros los clientes podrán girar la ruleta y optar a alguno de los más de 100 premios directos disponibles cada día.

Además, quienes no obtengan premio directo podrán entrar en el gran sorteo final de 1.000€ en compras, que se celebrará la semana posterior al aniversario.

La semana del aniversario coincide además con una de las citas comerciales más esperadas del año: el Black Friday, que se celebrará el viernes 28 de noviembre.

Dentro de las actividades especiales programadas, destaca el espectáculo familiar “Para mi-arte de risas”, que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas. Un show de magia para toda la familia.

Como cierre, el domingo 30 de noviembre será festivo de apertura y el centro ofrecerá a los visitantes un regalo sorpresa.

El XX Aniversario llega en un gran momento, marcado por las nuevas aperturas realizadas durante este 2025: MGI, Arreglos y Confecciones Mi Calidad, Tramas, ME SPACE, Silbö Telecom, D’Skaro, reapertura de El Dorado, así como la relocalización de Juguettos.

Gracias a estas incorporaciones, el centro alcanza hoy una ocupación del 85 por ciento de su superficie comercial, reforzando su compromiso por ofrecer una oferta variada, accesible y adaptada a las necesidades de las familias sorianas.

Durante estos 20 años, Centro Comercial Camaretas ha sido un punto de encuentro, ocio y compras para toda la provincia, y continuará trabajando —bajo la gestión de LyC Consultores— para seguir siendo un referente en servicios, ocio y comercio de proximidad.