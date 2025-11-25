Estreno de "Nuremberg" en Cines Lara, un drama basado en hechos reales

Martes, 25 Noviembre 2025 08:04

Cines Lara trae a su cartelera esta semana tres estrenos, entre ellos "Nuremberg", la película que nos sitúa de pleno en los juicios celebrados hace 80 años por los Aliados tras la derrota del régimen nazi.

ZOOTRÓPOLIS

Tras resolver el caso más grande en la historia de Zootrópolis, los policías novatos Judy Hopps y Nick Wilde descubren que su sociedad no es tan sólida como pensaban cuando el Jefe Bogo les ordena unirse al programa “Compañeros en Crisis”. Pero no pasa mucho tiempo antes de que su alianza se ponga a prueba cuando se ven envueltos en una misteriosa investigación relacionada con la llegada de una serpiente venenosa a la metrópolis animal.

Disney vuelve a abrir las puertas de una de sus ciudades más queridas, la esperada secuela que reúne de nuevo a Judy Hopps y Nick Wilde en una aventura repleta de humor, emoción y nuevos misterios. Con esta propuesta familiar, que se va a convertir en una de las películas de la Navidad, amplía el universo de la primera entrega y vuelve a apostar por una historia que combina entretenimiento con mensajes de convivencia y respeto.

Zootrópolis 2 | Tráiler Final Oficial en castellano | HD

COARTADAS

Miguel dirige Coartadas, una empresa que fabrica excusas para clientes que necesitan mentir. Un día, tras un encargo, atropella de manera accidental a Noelia, rompiéndole un dedo. En el hospital se conocen, conectan y empiezan a salir. Noelia es una jueza con un profundo odio por la mentira y el fraude, lo que hace que Miguel oculte su verdadera profesión, asegurando que dirige una funeraria. Todo va bien hasta que Miguel conoce a sus suegros y descubre que el padre de Noelia es uno de sus clientes más fieles.

Martín Cuevo ('¿Quién es quién?') dirige esta adaptación de la francesa 'Alibi.com, agencia de engaños' protagonizada por Jaime Lorente y Adriana Torrebejano, Leo Harlem, Llum Barrera, Antón Lofer, Ana Jara y Paula Prendes, y con la colaboración especial de Salva Reina y Mariam Hernández.

Coartadas - Tráiler Oficial

NÚREMBERG

La película nos sitúa de pleno en los juicios celebrados hace 80 años por los Aliados tras la derrota del régimen nazi. El psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Rami Malek) es designado como responsable de evaluar la salud mental de los prisioneros nazis y determinar si son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra. De la noche a la mañana, Kelley se verá inmerso en una compleja batalla de ingenio contra Hermann Göring (Russel Crowe), mano derecha de Hitler y uno de los hombres más temibles que ha visto el mundo.”

Coincidiendo con el 80 aniversario de los Juicios de Núremberg, el próximo 28 de noviembre llega a los cines NÚREMBERG, escrita y dirigida por el cineasta James Vanderbilt (La verdad, Zodiac…), es un apasionante drama basado en la novela de 2013 "El nazi y el psiquiatra" del periodista estadounidense Jack El-Hai.

https://deaplaneta.com/uploads/20251003/250925_Nuremberg_TSR_2_25fps_ES_1920x1080p_ES_20_h264_rec709_Web_mp4_14222919.mp4

PROGRAMACIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE (2025) CINES LARA HORARIO SALA 1 WICKED PARTE II 17,40 20,10 7 años PREDATOR. BADLANDS 22,40 12 años SALA 2 ZOOTRÓPOLIS 2 18,00 20,30 22,35 Todos los públicos ESTRENO NACIONAL SALA 3 TODOS LOS LADOS DE LA CAMA 17,45 12 años DRACULA 20,10 22,35 16 años SALA 4 COARTADAS 18,00 20,30 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 5 NÚREMBERG 17,40 16 años ESTRENO NACIONAL AHORA ME VES 3 20,20 7 años THE RUNNING MAN 22,35 18 años SALA 6 LOS DOMINGOS 17,45 12 años NÚREMBERG 20,05 16 años ESTRENO NACIONAL SISU 2. CAMINO A LA VENGANZA 22,40 18 años





